Pecco Bagnaia : deuxième BMW M Award consécutif

Comme l'an dernier, le vainqueur du BMW M Award 2023 s'appelle Francesco "Pecco" Bagnaia. Cette saison, le pilote d'usine Ducati a de nouveau réalisé des performances remarquables en qualifications. Bagnaia s'est constamment classé parmi les meilleurs lors des qualifications et s'est ainsi assuré sa deuxième victoire au BMW M Award avant même le début du GP de Thaïlande.

Sur l'ensemble de la saison, Bagnaia a réalisé sept fois la pole position et s'est élancé huit fois de la première ligne. Au total, il a récolté 369 points pour le classement "BMW M Award", soit 93 de plus que son premier poursuivant, Jorge Martín.

"Félicitations à Pecco Bagnaia ! Sa vitesse en qualification a été particulièrement impressionnante cette saison", a déclaré le directeur général de BMW M, Franciscus van Meel, lors de la remise du prix. "Le fait qu'il ait pu s'assurer la victoire du BMW M Award avant la fin de cette année parle de lui-même. Chapeau bas pour cette performance ! Nous sommes très heureux de pouvoir récompenser ce pilote de haut niveau avec notre modèle haut de gamme et nous sommes certains qu'il aura beaucoup de plaisir à conduire la BMW XM Label Red".

Van Meel a ajouté : "Avec sa deuxième victoire consécutive, Pecco s'inscrit dans la lignée des noms prestigieux qui ont également remporté le BMW M Award à plusieurs reprises. Il s'agit notamment de la légende du MotoGP Valentino Rossi, qui a reçu une voiture BMW M à trois reprises au total et qui connaît aujourd'hui un grand succès sur quatre roues en tant que pilote d'usine BMW M avec des voitures de course BMW M GT3".

"Bon retour à la cérémonie de remise des BMW M Awards et félicitations pour cette deuxième victoire consécutive, Pecco Bagnaia", a déclaré le PDG de Dorna, Ezpeleta. "Pecco s'est régulièrement retrouvé en tête de la feuille de temps lors des qualifications cette saison et a donc plus que mérité ce prix. Nous remercions également notre proche partenaire BMW M qui, pour la 21e année, récompense les performances de nos pilotes en qualifications avec cette distinction très convoitée. La BMW XM Red Label s'inscrit parfaitement dans la lignée des fascinantes voitures gagnantes et je souhaite à Pecco beaucoup de plaisir avec sa nouvelle voiture haute performance".

"Avoir remporté le BMW M Award pour la première fois l'année dernière était formidable. Et déjà à l'époque, je m'étais fixé comme objectif de réitérer l'exploit cette saison", a déclaré Bagnaia, "je suis donc très heureux d'y être parvenu. Même si cela semble avoir été une promenade de santé cette année, ce n'était pas le cas".

"Car chaque séance de qualification a été extrêmement disputée. C'est pourquoi je suis fier d'avoir pu à nouveau m'imposer face à tous mes concurrents. Un grand merci à BMW M pour cette fantastique récompense. Et je promets : L'année prochaine, je ferai de mon mieux pour remporter à nouveau le BMW M Award", a promis le champion MotoGP.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.