Pecco Bagnaia: secondo premio BMW M di fila

Pecco Bagnaia ha ricevuto il modello di punta della prima auto ad alte prestazioni BMW M con trazione elettrificata come vincitore del BMW M Award per la seconda volta consecutiva al finale di stagione a Valencia.

Come l'anno scorso, il vincitore del BMW M Award 2023 è Francesco "Pecco" Bagnaia. In questa stagione, il pilota della Ducati ha ancora una volta ottenuto notevoli prestazioni in qualifica. Bagnaia ha ottenuto costantemente le prime posizioni in qualifica, assicurandosi la sua seconda vittoria nel BMW M Award prima del tempo al GP di Thailandia.

Nel corso dell'intera stagione, Bagnaia ha conquistato la pole position sette volte ed è partito dalla prima fila altre otto volte. Ha raccolto un totale di 369 punti per la classifica del "BMW M Award", 93 punti in più del suo rivale più vicino Jorge Martín.

"Congratulazioni a Pecco Bagnaia! La sua velocità in qualifica è stata particolarmente impressionante in questa stagione", ha detto il Direttore Generale di BMW M Franciscus van Meel alla cerimonia di premiazione. "Il fatto che sia stato in grado di assicurarsi la vittoria del BMW M Award di quest'anno prima del previsto parla da sé. Tanto di cappello per questo risultato! Siamo lieti di poter onorare questo grande pilota con il nostro modello di punta e siamo sicuri che si divertirà molto con la BMW XM Label Red".

Van Meel ha aggiunto: "Con la sua seconda vittoria consecutiva, Pecco si unisce alla schiera di nomi illustri che hanno vinto più volte il BMW M Award. Tra questi, la leggenda della MotoGP Valentino Rossi, che ha vinto un totale di tre volte con un'auto BMW M e che ora ha un grande successo sulle quattro ruote come pilota BMW M works con le auto da corsa BMW M GT3."

"Bentornato alla cerimonia del BMW M Award e congratulazioni per la tua seconda vittoria consecutiva, Pecco Bagnaia", ha detto il CEO di Dorna Ezpeleta. "Pecco è stato regolarmente in cima alle classifiche dei tempi in qualifica in questa stagione e si è più che meritato questo premio. I nostri ringraziamenti vanno al nostro partner BMW M per aver riconosciuto le prestazioni dei nostri piloti nelle qualifiche con questo ambito premio per il 21° anno". La BMW XM Red Label continua senza soluzione di continuità la serie di affascinanti vetture vincenti e auguro a Pecco di divertirsi molto con la sua nuova auto ad alte prestazioni."

"Vincere il BMW M Award per la prima volta l'anno scorso è stato fantastico. E già allora mi ero prefissato di ripetere l'impresa in questa stagione", ha spiegato Bagnaia, "quindi sono molto contento di esserci riuscito. Anche se sembra che quest'anno sia stata una passeggiata, non è stato così".

"Perché ogni sessione di qualifica è stata estremamente combattuta. Per questo sono orgoglioso di essere riuscito a prevalere ancora una volta su tutti i miei avversari. Un grande ringraziamento a BMW M per questo fantastico onore. E lo prometto: L'anno prossimo farò del mio meglio per vincere di nuovo il BMW M Award", ha promesso il campione della MotoGP.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3. Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.