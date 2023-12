Pecco Bagnaia: Segundo prémio BMW M consecutivo

Pecco Bagnaia recebeu o modelo de topo do primeiro automóvel de alta performance BMW M com tração eléctrica como vencedor do BMW M Award pela segunda vez consecutiva no final da temporada em Valência.

Tal como no ano anterior, o vencedor do BMW M Award 2023 é Francesco "Pecco" Bagnaia. Esta época, o piloto da Ducati Works voltou a apresentar desempenhos de qualificação notáveis. Bagnaia alcançou consistentemente as primeiras posições na qualificação, garantindo a sua segunda vitória no BMW M Award antes do tempo no GP da Tailândia.

Ao longo de toda a época, Bagnaia conquistou a pole position sete vezes e partiu da primeira linha mais oito vezes. Ele acumulou um total de 369 pontos para a classificação do "BMW M Award", mais 93 pontos do que o seu rival mais próximo, Jorge Martín.

"Parabéns ao Pecco Bagnaia! A sua velocidade na qualificação foi particularmente impressionante esta época", disse o Diretor Geral da BMW M, Franciscus van Meel, na cerimónia de entrega de prémios. "O facto de ele ter conseguido garantir a vitória no BMW M Award deste ano antes do previsto fala por si. Tiremos o chapéu a este feito! Estamos muito satisfeitos por podermos homenagear este piloto de topo com o nosso modelo de topo e temos a certeza de que ele se vai divertir muito com o BMW XM Label Red."

Van Meel acrescentou: "Com a sua segunda vitória consecutiva, Pecco junta-se às fileiras de nomes ilustres que também ganharam o BMW M Award várias vezes. Estes incluem a lenda do MotoGP Valentino Rossi, que ganhou um carro BMW M um total de três vezes e é agora muito bem sucedido em quatro rodas como piloto da BMW M Works com carros de corrida BMW M GT3."

"Bem-vindo de volta à cerimónia do Prémio BMW M e parabéns pela sua segunda vitória consecutiva, Pecco Bagnaia", disse o CEO da Dorna, Ezpeleta. "Pecco tem estado regularmente no topo das tabelas de tempos na qualificação desta época e mais do que mereceu este prémio. Os nossos agradecimentos vão para o nosso parceiro BMW M por reconhecer o desempenho dos nossos pilotos na qualificação com este cobiçado prémio pelo 21º ano. O BMW XM Red Label continua a série de carros vencedores fascinantes e desejo ao Pecco muita diversão com o seu novo carro de alta performance."

"Ganhar o BMW M Award pela primeira vez no ano passado foi fantástico. E mesmo assim, estabeleci o objetivo de o repetir esta época", explicou Bagnaia. "Por isso, estou muito satisfeito por ter conseguido fazê-lo. Mesmo que pareça que este ano foi um passeio no parque, não foi".

"Porque todas as sessões de qualificação foram extremamente disputadas. É por isso que estou orgulhoso por ter conseguido vencer novamente todos os meus rivais. Um grande obrigado à BMW M por esta fantástica honra. E prometo: No próximo ano vou dar o meu melhor para ganhar novamente o Prémio BMW M", prometeu o campeão de MotoGP.

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.