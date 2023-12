Lin Jarvis (Yamaha): "Estamos progresando"

Por primera vez desde 2003, Yamaha no ganó un GP en 2023. Fabio Quartararo subió tres veces al podio, pero sólo fue décimo en el Campeonato del Mundo. Lin Jarvis, Director General de Yamaha Racing, está convencido: 2024 será mejor.

Hace sólo dos años, Fabio Quartararo ganó el título mundial con Yamaha. Aunque el francés tuvo que preocuparse por la racha final de Pecco Bagnaia al final de la temporada, al final ganó el título con una ventaja de 26 puntos, lo que equivale a más de una victoria en un GP. En el Campeonato de Constructores, Yamaha terminó segunda por detrás de Ducati.

Yamaha también consiguió el segundo puesto en el Mundial de Constructores en la temporada 2022, por cuarta vez desde 2019. El equipo japonés ganó por última vez el título de Constructores en 2015, cuando Jorge Lorenzo se impuso a su entonces compañero Valentino Rossi en una temporada legendaria. Ocho años después, el mundo se ve muy diferente.

Fabio Quartararo aún logró un top-10 en décima posición -fue subcampeón el año anterior- y Franco Morbidelli terminó decimotercero en su última temporada con Yamaha. Quartararo está considerado generalmente como uno de los mejores pilotos del Campeonato del Mundo, pero su M1 no tuvo el mismo calibre este año.

Yamaha terminó cuarta y penúltima en el Campeonato de Constructores, once puntos por encima de Honda pero 504 puntos por debajo de Ducati. Lin Jarvis también sabe que el año que viene debe y tiene que ser mejor. El Director General de Yamaha Racing alineará a Alex Rins junto a Quartararo, que ganó el Gran Premio de Estados Unidos con Honda antes de sufrir una grave lesión en la carrera al sprint de Mugello.

Lin, cuando digo que Fabio está pilotando mejor que nunca, ¿estás de acuerdo conmigo?

Sin duda está en plena forma. Al principio del año fue difícil y frustrante para él. No podía rendir tan bien como antes. Más tarde, noté una actitud positiva diferente en él. Se sentía más libre y corría muy bien.

¿Cuándo se dio cuenta de que 2023 sería una temporada difícil?

Más o menos al principio, digamos que después de las dos primeras carreras. Las Ducati eran increíblemente fuertes. El año pasado todavía estábamos luchando por el campeonato del mundo en Valencia, en este momento (antes de la última carrera, nota del editor) somos novenos. Además, sólo teníamos dos motos en la parrilla. Ha sido un año muy largo.

El año pasado dijiste que era una oportunidad para concentrarte plenamente en los dos pilotos. ¿Cree que ha sido su mayor desventaja ahora?

Nuestra mayor desventaja era que no habíamos desarrollado nuestro motor en los últimos años. Ducati ha sido muy agresiva con el desarrollo de motores y nosotros somos japoneses. Esto significa que tendíamos a dar pequeños pasos adelante. Igual que en Honda, creo. Trabajábamos de forma conservadora y hoy en día eso no es suficiente. Tener más pilotos en tu moto aporta ventajas principalmente en las carreras, no necesariamente en el desarrollo. Con la información y los datos de ocho pilotos, puedes resolver problemas muy rápidamente y encontrar mejores reglajes. Con ocho Ducatis rápidas en el campo, es bastante difícil lograr buenos resultados.

También has dicho que Yamaha debería volver a tener un equipo satélite en 2025. Pero entonces también se necesita una máquina que sea interesante para los clientes.

Tendremos eso. Cuando se toca fondo, sólo hay una opción: volver a mirar hacia delante y cambiar las cosas. Estamos trabajando en ello entre bastidores. Estamos invirtiendo mucho dinero donde es necesario y cambiando nuestra forma de trabajar. Esto significa que trabajaremos más con expertos europeos. Y estoy convencido de que a principios de la próxima temporada tendremos una máquina mucho mejor. Todavía no puedo decir si será lo suficientemente buena. La competición está a un nivel muy alto. En Valencia había dieciséis pilotos en 0,8 segundos el primer día, así que MotoGP es muy competitivo. Pero estamos progresando.

Resultados MotoGP carrera Valencia (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.