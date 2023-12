Lin Jarvis (Yamaha) : "Nous faisons des progrès".

Il y a deux ans, Fabio Quartararo remportait son titre de champion du monde sur Yamaha. Le Français a certes dû craindre en fin de saison à cause du sprint final de Pecco Bagnaia, mais il a finalement remporté le titre avec 26 points d'avance, ce qui correspond à plus d'une victoire en GP. Dans le championnat du monde des marques, Yamaha a ensuite terminé deuxième derrière Ducati.

Lors de la saison 2022, Yamaha a également conquis la deuxième place du championnat du monde des marques - pour la quatrième fois depuis 2019. Le dernier titre de marque a été remporté par les Japonais en 2015, lorsque Jorge Lorenzo a battu son coéquipier de l'époque, Valentino Rossi, au cours d'une saison légendaire. Huit ans plus tard, le monde est bien différent.

Fabio Quartararo a encore réussi à se classer dans le top 10 en dixième position - l'année précédente, il était encore vice-champion du monde - et Franco Morbidelli a terminé treizième pour sa dernière saison chez Yamaha. Quartararo est généralement considéré comme l'un des meilleurs pilotes du championnat du monde, mais sa M1 n'était pas du même calibre cette année.

Dans le championnat du monde des marques, Yamaha était quatrième et avant-dernier, avec onze points de plus que Honda mais 504 points de moins que Ducati. L'année prochaine doit être meilleure, Lin Jarvis le sait aussi. Le directeur général de Yamaha-Racing aligne aux côtés de Quartararo Alex Rins, qui a remporté le Grand Prix américain sur Honda avant de se blesser gravement lors de la course de sprint du Mugello.

Lin, quand je dis que Fabio roule mieux que jamais, es-tu d'accord avec moi ?

Il est certainement au meilleur de sa forme. Au début de l'année, c'était difficile et frustrant pour lui. Il ne pouvait pas fournir les performances habituelles. Plus tard, j'ai senti chez lui une autre sorte d'attitude positive. Il se sentait plus libre et roulait super bien.

Quand avez-vous su que 2023 serait une saison difficile ?

Plus ou moins dès le début, disons après les deux premières courses. Les Ducati étaient incroyablement fortes. L'année dernière, nous nous étions encore battus pour le championnat du monde à Valence, et actuellement (avant la course finale, réd.) nous sommes neuvièmes. De plus, nous n'avions que deux motos sur la grille de départ. L'année a été très longue.

L'année dernière, tu disais encore que c'était une chance de vous concentrer entièrement sur les deux pilotes. Penses-tu maintenant que c'était votre plus grand désavantage ?

Notre plus grand désavantage a été de ne pas avoir développé notre moteur au cours des dernières années. Chez Ducati, on était super agressif dans le développement des moteurs, et nous sommes japonais. Cela signifie que l'on avançait plutôt à petits pas. C'est aussi le cas chez Honda, je crois. Nous avons travaillé de manière conservatrice et aujourd'hui, cela ne suffit plus. Avoir plus de pilotes sur ta moto apporte surtout des avantages dans les courses, pas forcément dans le développement. Avec les informations et les données de huit pilotes, on peut très vite résoudre les problèmes et trouver de meilleurs réglages. Avec huit Ducati rapides dans le peloton, il est assez difficile d'obtenir de bons résultats.

Tu as aussi dit que Yamaha devrait à nouveau avoir une équipe satellite en 2025. Mais il faut alors aussi une machine intéressante pour les clients.

Nous l'aurons. Quand on a touché le fond, il n'y a qu'une seule possibilité : regarder à nouveau vers l'avant et changer les choses. C'est ce à quoi nous nous employons actuellement en coulisses. Nous investissons beaucoup d'argent là où c'est nécessaire et nous changeons notre façon de travailler. Cela signifie que nous travaillerons davantage avec des experts européens. Et je suis convaincu qu'une bien meilleure machine sera prête au début de la saison prochaine. Je ne peux pas encore dire si elle sera assez bonne. La concurrence est d'un niveau très élevé. A Valence, le premier jour, seize pilotes se tenaient en 0,8 seconde, le MotoGP est donc très disputé. Mais nous faisons des progrès.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.