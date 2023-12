Lin Jarvis (Yamaha): "Stiamo facendo progressi".

Per la prima volta dal 2003, la Yamaha non ha vinto un GP nel 2023. Fabio Quartararo è salito tre volte sul podio, ma è arrivato solo decimo nel Campionato del Mondo. Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Racing, è convinto che il 2024 sarà migliore.

Solo due anni fa, Fabio Quartararo ha vinto il titolo mondiale su Yamaha. Anche se il francese ha dovuto preoccuparsi del guizzo finale di Pecco Bagnaia alla fine della stagione, alla fine ha vinto il titolo con un vantaggio di 26 punti, che equivale a più di una vittoria in un GP. La Yamaha si è poi classificata seconda dietro la Ducati nel Campionato Costruttori.

Nella stagione 2022 la Yamaha ha conquistato anche il secondo posto nel Campionato del Mondo Costruttori, per la quarta volta dal 2019. L'ultima volta che il team giapponese ha vinto il titolo costruttori è stato nel 2015, quando Jorge Lorenzo ha battuto l'allora compagno di squadra Valentino Rossi in una stagione leggendaria. Otto anni dopo, il mondo appare molto diverso.

Fabio Quartararo ha comunque ottenuto un decimo posto nella top 10 - l'anno precedente si era classificato secondo - e Franco Morbidelli si è classificato tredicesimo nella sua ultima stagione in Yamaha. Quartararo è generalmente considerato uno dei migliori piloti del Campionato del Mondo, ma quest'anno la sua M1 non era dello stesso livello.

La Yamaha è arrivata quarta e penultima nel Campionato Costruttori, undici punti più in alto della Honda ma 504 punti più in basso della Ducati. Lin Jarvis sa anche che il prossimo anno dovrà essere migliore. L'amministratore delegato di Yamaha Racing schiera Alex Rins al fianco di Quartararo, che ha vinto il Gran Premio d'America con la Honda prima di subire un grave infortunio nella gara sprint del Mugello.

Lin, quando dico che Fabio sta guidando meglio che mai, sei d'accordo con me?

È sicuramente al top della forma. All'inizio dell'anno è stato difficile e frustrante per lui. Non riusciva a fare bene come prima. In seguito, ho notato in lui un diverso tipo di atteggiamento positivo. Si sentiva più libero e correva molto bene.

Quando ha capito che il 2023 sarebbe stata una stagione difficile?

Più o meno all'inizio, diciamo dopo le prime due gare. Le Ducati erano incredibilmente forti. L'anno scorso, a Valencia, eravamo ancora in lotta per il campionato del mondo, in questo momento (prima dell'ultima gara, ndr) siamo noni. Inoltre, avevamo solo due moto in griglia. È stato un anno molto lungo.

L'anno scorso ha detto che questa era l'occasione per concentrarsi completamente sui due piloti. Pensa che ora sia stato il vostro più grande svantaggio?

Il nostro più grande svantaggio è stato quello di non aver sviluppato il nostro motore negli ultimi anni. La Ducati è stata molto aggressiva nello sviluppo dei motori, mentre noi siamo giapponesi. Questo significa che tendevamo a fare piccoli passi avanti. Proprio come in Honda, credo. Abbiamo lavorato in modo conservativo e oggi non è più sufficiente. Avere più piloti sulla moto porta vantaggi soprattutto nelle gare, non necessariamente nello sviluppo. Con le informazioni e i dati di otto piloti, è possibile risolvere i problemi molto rapidamente e trovare impostazioni migliori. Con otto Ducati veloci in campo, è piuttosto difficile ottenere buoni risultati.

Lei ha anche detto che la Yamaha dovrebbe avere di nuovo un team satellite nel 2025. Ma poi serve anche una moto che sia interessante per i clienti.

Avremo anche questo. Quando si tocca il fondo, c'è solo una possibilità: guardare avanti e cambiare le cose. Attualmente ci stiamo lavorando dietro le quinte. Stiamo investendo molto denaro dove necessario e stiamo cambiando il nostro modo di lavorare. Ciò significa che lavoreremo di più con esperti europei. Sono convinto che all'inizio della prossima stagione sarà pronta una macchina molto migliore. Non posso ancora dire se sarà abbastanza buona. La concorrenza è di altissimo livello. A Valencia c'erano sedici piloti a meno di 0,8 secondi l'uno dall'altro il primo giorno, quindi la MotoGP è altamente competitiva. Ma stiamo facendo progressi.

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3. Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.