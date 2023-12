Lin Jarvis (Yamaha): "Estamos a fazer progressos"

Pela primeira vez desde 2003, a Yamaha não ganhou um GP em 2023. Fabio Quartararo terminou três vezes em terceiro lugar no pódio, mas foi apenas décimo no Campeonato do Mundo. Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Racing, está convencido: 2024 será melhor.

Há apenas dois anos, Fabio Quartararo conquistou o título mundial com a Yamaha. Apesar de o francês ter tido de se preocupar com o arranque final de Pecco Bagnaia no final da época, acabou por conquistar o título com uma vantagem de 26 pontos, o que equivale a mais do que uma vitória num GP. A Yamaha terminou em segundo lugar, atrás da Ducati, no Campeonato de Construtores.

A Yamaha também ficou em segundo lugar no Campeonato Mundial de Fabricantes na temporada de 2022 - pela quarta vez desde 2019. A equipe japonesa conquistou o título de Fabricantes pela última vez em 2015, quando Jorge Lorenzo venceu seu então companheiro de equipe Valentino Rossi em uma temporada lendária. Oito anos depois, o mundo parece muito diferente.

Fabio Quartararo ainda conseguiu terminar no top-10 em décimo lugar - foi vice-campeão no ano anterior - e Franco Morbidelli terminou em décimo terceiro na sua última época na Yamaha. Quartararo é geralmente considerado como um dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo, mas a sua M1 não foi do mesmo calibre este ano.

A Yamaha terminou em quarto e penúltimo lugar no Campeonato de Construtores, onze pontos acima da Honda, mas 504 pontos abaixo da Ducati. Lin Jarvis também sabe que o próximo ano deve e tem de ser melhor. O Diretor Geral da Yamaha Racing vai colocar Alex Rins ao lado de Quartararo, que venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos com a Honda antes de sofrer uma lesão grave na corrida de sprint em Mugello.

Lin, quando digo que o Fabio está a correr melhor do que nunca, concordas comigo?

Ele está certamente em grande forma. No início do ano foi difícil e frustrante para ele. Não conseguia ter um desempenho tão bom como costumava ter. Mais tarde, notei nele uma atitude positiva diferente. Sentiu-se mais livre e correu muito bem.

Quando é que se apercebeu de que 2023 seria uma época difícil?

Mais ou menos logo no início, digamos após as duas primeiras corridas. As Ducatis eram incrivelmente fortes. No ano passado, ainda estávamos a lutar pelo campeonato do mundo em Valência, neste momento (antes da última corrida, nota do editor) estamos em nono lugar. Além disso, só tínhamos duas motos na grelha. Foi um ano muito longo.

No ano passado, disse que esta era uma oportunidade para se concentrar totalmente nos dois pilotos. Achas que essa foi a tua maior desvantagem agora?

A nossa maior desvantagem era o facto de não termos desenvolvido o nosso motor nos últimos anos. A Ducati tem sido muito agressiva no desenvolvimento do motor e nós somos japoneses. Isto significa que tendemos a dar pequenos passos em frente. Tal como na Honda, penso eu. Trabalhámos de forma conservadora e hoje em dia isso não é suficiente. Ter mais pilotos na mota traz principalmente vantagens nas corridas, não necessariamente no desenvolvimento. Com informações e dados de oito pilotos, é possível resolver problemas muito rapidamente e encontrar melhores configurações. Com oito Ducatis rápidas no terreno, é muito difícil conseguir bons resultados.

Também disse que a Yamaha deveria voltar a ter uma equipa satélite em 2025. Mas também é preciso uma máquina que seja interessante para os clientes.

Vamos ter isso. Quando se atinge o fundo do poço, só há uma opção - olhar novamente para a frente e mudar as coisas. Estamos atualmente a trabalhar nisso nos bastidores. Está a ser investido muito dinheiro onde é necessário e estamos a mudar a nossa forma de trabalhar. Isto significa que estaremos a trabalhar mais com peritos europeus. E estou convencido de que uma máquina muito melhor estará pronta no início da próxima época. Ainda não posso dizer se será suficientemente boa. A competição está a um nível muito elevado. Em Valência havia dezasseis pilotos a 0,8 segundos um do outro no primeiro dia, por isso o MotoGP é altamente competitivo. Mas estamos a fazer progressos.

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.