Pol Espargaró: "La última carrera fue muy emotiva"

La carrera del domingo en Valencia no fue nada fácil para Pol Espargaró. Por un lado, el español de 32 años tuvo que soportar las emociones de su última salida después de diez años como piloto regular de MotoGP. Por otro, sufrió una caída en el GP. Sin embargo, el piloto del GASGAS-Tech3 no se desanimó y terminó la carrera a dos vueltas del líder y campeón, Pecco Bagnaia.

Y como terminó decimocuarto, se le concedieron dos puntos en la actuación de despedida. El piloto de Granollers, que en 2024 asumirá el papel de piloto probador y sustituto de MotoGP para los dos equipos Red Bull KTM y GASGAS Tech3, declaró sobre la caída: "Intenté evitar que Fabio Quartararo me pasara, así que frené lo más tarde posible".

"Era mi única oportunidad de mantenerle detrás de mí, porque no podía acelerar bien. Pero luego he frenado un poco demasiado fuerte y he perdido el control de la parte delantera. Pero la moto seguía bien y terminé la carrera, de hecho en los puntos. Hasta ese momento, estaba a menos de 10 segundos de los líderes, así que creo que ha sido una de las mejores carreras del año", dijo Pol, dándose un buen testimonio.

Y el menor de los dos hermanos Espargaró admitió: "Fue muy emocionante, sobre todo en la parrilla. Cada vez que levantaba la vista, veía a toda la gente y a los pilotos que me rodeaban. Sentí ese ambiente tenso que siempre reina antes de las carreras y que a veces odias y a veces echas mucho de menos."

"Tengo la sensación de que ahora se cierra un capítulo de mi vida. Por supuesto, intentaré recuperarme de la caída en el GP de Portugal y volver a ser competitivo. Pero creo que será diferente cuando vuelva a correr. No obstante, espero poder volver a hacer buenas carreras", declaró Pol.

Y el vigésimo tercer clasificado en el Campeonato del Mundo también subrayó: "Sin duda necesitaré algo más de tiempo este invierno, porque algunos músculos necesitan más tiempo para recuperarse de lo que esperaba. Por supuesto, los médicos me advirtieron y me dijeron que podría tardar tres meses, pero también un año y medio, porque nunca se sabe cuándo los nervios estarán totalmente recuperados. Y sólo he recuperado el 40% de la fuerza en algunos músculos. Eso no me molesta al principio cuando estoy encima de la moto, pero en cuanto tengo que cubrir distancias más largas, mi cuerpo se rinde".

Resultados carrera MotoGP Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.