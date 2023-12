Pol Espargaró : "La dernière course a été très émouvante".

Le dimanche de course à Valence a été tout sauf facile pour Pol Espargaró. D'une part, l'Espagnol de 32 ans a dû supporter les émotions qui étaient grandes lors de sa dernière sortie après dix ans en tant que pilote titulaire du MotoGP. D'autre part, il a dû faire face à une chute lors du GP. Mais le pilote GASGAS-Tech3 ne s'est pas laissé décourager et a terminé la course avec deux tours de retard sur le leader et champion Pecco Bagnaia.

Et comme il a ainsi terminé en quatorzième position, il a encore obtenu deux points lors de son spectacle d'adieu. Au sujet de la chute, le pilote de Granollers, qui assumera en 2024 le rôle de pilote d'essai et de réserve en MotoGP pour les deux équipes Red Bull KTM et GASGAS Tech3, a déclaré : "J'ai essayé d'empêcher Fabio Quartararo de me dépasser et j'ai donc freiné le plus tard possible".

"C'était ma seule chance de le garder derrière moi, car je ne pouvais pas bien accélérer. Mais ensuite, j'ai freiné un peu trop fort et j'ai perdu le contrôle de l'avant. Mais la moto était encore en bon état et j'ai ensuite terminé la course - en fait encore dans les points. Jusqu'à ce moment-là, j'avais moins de 10 secondes de retard sur les leaders, je pense que c'était l'une des meilleures courses de l'année", s'est félicité Pol.

Et le plus jeune des deux frères Espargaró d'avouer : "C'était très émouvant, surtout sur la grille de départ. Chaque fois que je levais les yeux, je voyais tous ces gens et ces pilotes autour de moi. Je ressentais cette ambiance tendue qui règne toujours avant les courses et que l'on déteste parfois, mais qui nous manque aussi beaucoup à d'autres moments".

"J'ai le sentiment qu'un chapitre de ma vie est désormais clos. Bien sûr, je vais essayer de me remettre du crash du GP du Portugal et de redevenir compétitif. Mais je pense que les choses seront différentes lorsque je reprendrai la course. J'espère néanmoins que je pourrai à nouveau faire de bonnes courses", a ensuite raconté Pol.

Et le vingt-troisième du championnat du monde a également souligné : "J'aurai certainement besoin d'un peu de temps cet hiver, car certains muscles ont besoin de plus de temps que prévu pour se rétablir. Bien sûr, les médecins m'ont prévenu et m'ont dit que cela pouvait prendre trois mois, mais aussi un an et demi, parce que tu ne peux jamais savoir quand les nerfs seront complètement remis en état. Et pour certains muscles, je n'ai récupéré que 40 % de ma force. Au début, cela ne me dérange pas quand je suis sur la moto, mais dès qu'il faut parcourir de plus longues distances, mon corps lâche prise".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.