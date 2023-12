Pol Espargaró: "L'ultima gara è stata molto emozionante".

La gara di domenica a Valencia è stata tutt'altro che facile per Pol Espargaró. Da un lato, il 32enne spagnolo ha dovuto sopportare le emozioni della sua ultima uscita dopo dieci anni da pilota regolare della MotoGP. Dall'altro, ha subito una caduta durante il GP. Tuttavia, il pilota del GASGAS-Tech3 non si è scoraggiato e ha concluso la gara a due giri dal leader e campione Pecco Bagnaia.

E poiché si è classificato quattordicesimo, gli sono stati assegnati due punti per l'esibizione d'addio. Il pilota di Granollers, che nel 2024 assumerà il ruolo di collaudatore e sostituto in MotoGP per i due team Red Bull KTM e GASGAS Tech3, ha commentato così la caduta: "Ho cercato di impedire a Fabio Quartararo di superarmi, quindi ho frenato il più tardi possibile".

"Era la mia unica possibilità di tenerlo dietro, perché non riuscivo ad accelerare bene. Ma poi ho frenato un po' troppo forte e ho perso il controllo dell'anteriore. Ma la moto era ancora a posto e ho finito la gara - in realtà nei punti. Fino a quel momento ero a meno di 10 secondi dai primi, quindi penso che sia stata una delle migliori gare dell'anno", ha detto Pol, che si è concesso una buona testimonianza.

E il più giovane dei due fratelli Espargaró ha ammesso: "È stato molto emozionante, soprattutto sulla griglia di partenza. Ogni volta che alzavo lo sguardo, vedevo tutte le persone e i piloti intorno a me. Ho sentito quell'atmosfera tesa che prevale sempre prima delle gare e che a volte si odia e a volte manca".

"Ho la sensazione che un capitolo della mia vita sia ormai chiuso. Naturalmente cercherò di riprendermi dalla caduta del GP del Portogallo e di tornare a essere competitivo. Ma credo che sarà diverso quando correrò di nuovo. Spero comunque di poter disputare di nuovo delle buone gare", ha dichiarato Pol.

E il ventitreesimo pilota del Campionato del Mondo ha anche sottolineato: "Avrò sicuramente bisogno di più tempo quest'inverno, perché alcuni muscoli hanno bisogno di più tempo per recuperare di quanto mi aspettassi. Naturalmente i medici mi avevano avvertito dicendo che potevano volerci tre mesi, ma anche un anno e mezzo, perché non si sa mai quando i nervi saranno completamente recuperati. E ho recuperato solo il 40% della forza di alcuni muscoli. All'inizio questo non mi preoccupa quando sono in sella alla moto, ma non appena devo percorrere distanze più lunghe, il mio corpo cede".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.