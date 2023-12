Pol Espargaró: "A última corrida foi muito emotiva"

Pol Espargaró encerrou um capítulo importante da sua carreira com o GP de Valência. Após 10 anos no MotoGP, o espanhol disputou a sua última corrida como piloto regular, que terminou nos pontos apesar de uma queda.

A corrida de domingo em Valência foi tudo menos fácil para Pol Espargaró. Por um lado, o espanhol de 32 anos teve de suportar as emoções da sua última corrida após dez anos como piloto regular de MotoGP. Por outro lado, sofreu uma queda no GP. No entanto, o piloto da GASGAS-Tech3 não desanimou e terminou a corrida duas voltas atrás do líder e campeão Pecco Bagnaia.

E por ter terminado em décimo quarto lugar, recebeu dois pontos no espetáculo de despedida. O piloto de Granollers, que vai assumir o papel de piloto de testes e substituto de MotoGP para as duas equipas Red Bull KTM e GASGAS Tech3 em 2024, disse sobre a queda: "Tentei impedir Fabio Quartararo de me ultrapassar, por isso travei o mais tarde possível".

"Era a minha única hipótese de o manter atrás de mim, porque não conseguia acelerar bem. Mas depois travei um pouco forte demais e perdi o controlo da frente. Mas a mota ainda estava bem e terminei a corrida - na verdade, nos pontos. Até esse momento, estava a menos de 10 segundos dos líderes, por isso acho que foi uma das melhores corridas do ano", disse Pol, dando a si próprio um bom testemunho.

E o mais novo dos dois irmãos Espargaró admitiu: "Foi muito emotivo, especialmente na grelha. Sempre que olhava para cima, via todas as pessoas e pilotos à minha volta. Senti aquele ambiente tenso que prevalece sempre antes das corridas e que, por vezes, detestamos e, por vezes, sentimos mesmo falta."

"Tenho a sensação de que um capítulo da minha vida está agora encerrado. Claro que vou tentar recuperar da queda no GP de Portugal e voltar a ser competitivo. Mas penso que vai ser diferente quando voltar a correr. No entanto, espero poder voltar a fazer boas corridas", disse Pol.

E o vigésimo terceiro classificado do Campeonato do Mundo também sublinhou: "Vou certamente precisar de mais algum tempo este inverno, porque alguns músculos precisam de mais tempo para recuperar do que eu esperava. Claro que os médicos me avisaram e disseram que poderia demorar três meses, mas também um ano e meio, porque nunca se sabe quando os nervos estarão totalmente recuperados. E só recuperei 40 por cento da força nalguns músculos. Isso não me incomoda no início quando estou na mota, mas assim que tenho de percorrer distâncias maiores, o meu corpo desiste."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.