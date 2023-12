Takaaki Nakagami : "La première impression est bonne".

Mardi, Takaaki Nakagami et son équipe LCR Honda avaient un programme d'essais très chargé et donc beaucoup de choses à faire pour le Japonais. Le fait qu'il n'ait finalement terminé qu'en 21e position sur la feuille des temps n'a pas été une grande source d'inquiétude, comme le rapporte le pilote de 31 ans après coup.

"Je n'ai pu tester la dernière spécification qu'en toute fin de séance et je n'ai fait que quelques tours avec. La première impression est bonne, les caractéristiques du moteur et l'adhérence sont meilleures et la moto est aussi très légère et donc plus maniable", a expliqué Nakagami.

Le dix-huitième du championnat du monde de cette année a également souligné : "J'ai pris la place de Zarco, qui a malheureusement chuté au dernier moment dans le quatrième virage. C'est pourquoi il s'est ensuite fait tard, jusqu'à ce que tout soit réparé".

"Je ne voulais pas faire d'erreur dans les dernières minutes et me faire une première impression de la moto, et comme je l'ai dit, elle était vraiment bonne", a ajouté le pilote du LCR Honda, tout en relativisant : "Lors du prochain test à Sepang, nous aurons d'autres pièces et un autre moteur, donc nous devrons attendre. Mais j'ai pu sentir un certain potentiel".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431