Takaaki Nakagami: "La prima impressione è buona".

Takaaki Nakagami ha terminato i test di Valencia in 21a posizione, ma il pilota giapponese del Team LCR Honda Idemitsu si è detto comunque soddisfatto del test. "Non volevo commettere errori negli ultimi minuti", ha sottolineato.

Takaaki Nakagami e il suo Team LCR Honda hanno avuto un ampio programma di test da svolgere martedì e il pilota giapponese ha avuto molto da fare. Il fatto che abbia ottenuto solo il 21° posto nella classifica dei tempi non è stato motivo di grande preoccupazione, come ha riferito il 31enne in seguito.

"Ho potuto provare l'ultima specifica solo alla fine della sessione e ho fatto solo pochi giri. Le prime impressioni sono buone, le caratteristiche del motore e l'aderenza sono migliorate e la moto è anche molto leggera e quindi più maneggevole", ha detto Nakagami.

Il diciottesimo pilota del Campionato del Mondo di quest'anno ha anche sottolineato: "Ho preso il posto di Zarco, che purtroppo è caduto all'ultimo momento alla quarta curva. Per questo motivo ho tardato a riparare tutto".

"Non volevo commettere errori negli ultimi minuti e volevo avere una prima impressione della moto e, come ho detto, era davvero buona", ha aggiunto il pilota del Team LCR Honda, ma ha anche messo le cose in prospettiva: "Nel prossimo test a Sepang, avremo parti diverse e un motore diverso, quindi dovremo aspettare e vedere. Ma ho percepito un certo potenziale".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431