Takaaki Nakagami: "A primeira impressão é boa"

Takaaki Nakagami e a sua equipa LCR Honda tiveram um extenso programa de testes para trabalhar na terça-feira e houve muito para o piloto japonês fazer. O facto de ter terminado apenas em 21º na tabela de tempos não foi motivo de grande preocupação, como o piloto de 31 anos referiu depois.

"Só pude testar a última especificação no final da sessão e só fiz algumas voltas com ela. As primeiras impressões são boas, as características do motor e a aderência melhoraram e a moto é também muito leve e, por isso, mais manobrável", disse Nakagami.

O décimo oitavo classificado do Campeonato do Mundo deste ano também sublinhou: "Assumi a posição de pilotagem do Zarco, que infelizmente caiu no último momento na quarta curva. Foi por isso que me atrasei até estar tudo reparado".

"Não queria cometer um erro nos últimos minutos e queria ter uma primeira impressão da moto e, como disse, foi muito boa", acrescentou o piloto da LCR Honda, mas também colocou as coisas em perspetiva: "No próximo teste em Sepang, vamos ter peças diferentes e um motor diferente, por isso vamos ter de esperar para ver. Mas pude sentir um certo potencial".

Resultado do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431