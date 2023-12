Ducati Corse : Enea Bastianini reste dans le team Lenovo

Chez Ducati Corse, on s'est demandé ces dernières semaines si le famélique Jorge Martin devait être promu dans l'équipe d'usine Lenovo Ducati pour 2024 à la place d'Enea Bastianini. "Si Jorge avait remporté le titre mondial, nous aurions dû envisager cette considération", a expliqué Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati. "Cela ne veut pas dire que cela va se produire, mais nous y avons pensé, même si nous avons réaffirmé la place de Bastianini chez Lenovo cet été".

"Si Pecco devient champion du monde, le seul changement de personnel dans les équipes Lenovo et Pramac sera la place de Johann Zarco, qui sera reprise par Frano Morbidelli", a expliqué Ciabatti avant la finale de Valence, où Bagnaia a défendu son titre avec succès.

Mais les nombreux sponsors de l'équipe Lenovo souhaitent bien sûr les deux meilleurs pilotes dans l'équipe Factory, car il s'agit également du championnat du monde des marques et des équipes. Ciabatti : "Jorge Martin a réalisé une saison fantastique, elle est peut-être même meilleure que celle de Bastianini en 2022, si l'on considère ses succès dans les courses de sprint et autres. De plus, le numéro 1 est toujours une caractéristique importante si tu veux récompenser ou dédommager tes sponsors".

Mais le numéro 1 continue désormais d'être porté par Pecco Bagnaia. Et le manager de Bastianini, Carlo Pernat, déclarait déjà il y a quatre semaines lors du GP de Malaisie : "Ducati a confirmé par écrit et par e-mail la place d'Enea chez Lenovo fin août. Ce document est valable".

Et Pernat a précisé qu'il exigerait une somme importante en guise de dédommagement si Bastianini était transféré maintenant chez Pramac malgré l'accord. "Parce que dans ce cas, nos sponsors personnels paient beaucoup moins que si nous avions une place dans une équipe d'usine prestigieuse", a expliqué Pernat, qui ne fait pas mystère de son intention de placer Bastianini (quatre victoires en MotoGP chez Gresini en 2022, troisième au championnat du monde) chez KTM pour les années 2025 et 2026.

Sans l'accord de Bastianini, Ducati Corse ne peut de toute façon pas réaliser cette rocade personnelle.

L'excellent Jorge Martin, qui a décroché cette année quatre pole positions, quatre victoires en GP le dimanche, trois deuxièmes places et neuf victoires au sprint, a encore été interpellé dimanche dernier au sujet de sa promotion chez Lenovo. "Si je n'en ai pas montré assez jusqu'à présent, je ne roulerai probablement jamais en rouge", a-t-il soupiré après sa chute avec Marc Márquez.

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, a mentionné mardi que le vice-champion du monde MotoGP espagnol aurait certes mérité une place dans l'équipe d'usine Lenovo. "Mais il n'y a que deux places et nous devons respecter les contrats", a déclaré l'homme à la tête du championnat du monde.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.