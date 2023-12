Ducati Corse: Enea Bastianini resta nel team Lenovo

Nelle ultime settimane, Ducati Corse ha valutato l'opportunità di promuovere il meraviglioso Jorge Martin nel Lenovo Ducati factory team per il 2024 al posto di Enea Bastianini. "Se Jorge avesse vinto il titolo mondiale, avremmo dovuto prenderlo in considerazione", ha spiegato il Direttore Sportivo Ducati Paolo Ciabatti. "Questo non vuol dire che succederà, ma ci abbiamo pensato, anche se abbiamo promesso a Bastianini il suo posto alla Lenovo anche in estate".

"Se Pecco diventerà campione del mondo, l'unico cambiamento di personale nei team Lenovo e Pramac sarà il posto di Johann Zarco, che sarà preso da Frano Morbidelli", ha spiegato Ciabatti in vista della finale di Valencia, dove Bagnaia ha difeso con successo il suo titolo.

Ma i numerosi sponsor del team Lenovo vogliono naturalmente i due migliori piloti del Factory Team, perché in palio ci sono anche i campionati di marca e di squadra. Ciabatti: "Jorge Martin ha avuto una stagione fantastica, forse anche migliore di quella di Bastianini nel 2022 se si considerano i suoi successi nelle gare sprint e così via. Inoltre, il numero 1 è sempre una caratteristica importante se si vuole premiare o compensare gli sponsor".

Ma Pecco Bagnaia continuerà a indossare il numero 1. E il manager di Bastianini Carlo Pernat ha spiegato quattro settimane fa, in occasione del GP della Malesia: "La Ducati ha confermato per iscritto il posto di Enea alla Lenovo con una mail a fine agosto. Questo documento è valido".

E Pernat ha chiarito che avrebbe chiesto un grosso risarcimento se Bastianini fosse stato trasferito alla Pramac nonostante la conferma. "Perché in questo caso i nostri sponsor personali pagheranno molto meno di quanto pagherebbero per un posto nel rinomato factory team", ha spiegato Pernat, che non nasconde di voler piazzare Bastianini (quattro vittorie in MotoGP con Gresini nel 2022, terzo nel Mondiale) in KTM per gli anni 2025 e 2026.

Ducati Corse non può comunque effettuare questo cambio di personale senza il consenso di Bastianini.

L'eccezionale Jorge Martin, che quest'anno ha conquistato quattro pole position, quattro vittorie nei GP della domenica, tre secondi posti e nove vittorie in volata, è stato nuovamente contattato domenica scorsa per la promozione a Lenovo. "Se non ho dimostrato abbastanza finora, probabilmente non correrò mai in rosso", ha sospirato dopo l'incidente con Marc Márquez.

Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, ha detto martedì che il vice campione del mondo spagnolo della MotoGP meritava un posto nel team Lenovo. "Ma ci sono solo due posti e dobbiamo rispettare i contratti", ha detto il boss del campione del mondo.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3. Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.