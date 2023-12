Ducati Corse: Enea Bastianini continua na equipa Lenovo

Se Jorge Martin tivesse ganho o Campeonato do Mundo de MotoGP, provavelmente teria sido transferido para a equipa Lenovo. Agora, Enea Bastianini vai continuar a correr com Bagnaia.

Nas últimas semanas, a Ducati Corse tem vindo a considerar se o maravilhoso Jorge Martin deve ser promovido à equipa de fábrica da Lenovo Ducati para 2024 em vez de Enea Bastianini. "Se o Jorge tivesse ganho o título mundial, teríamos de ter isso em consideração", explicou o Diretor Desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti. "Isso não significa que vá acontecer, mas pensámos nisso, apesar de termos prometido a Bastianini o seu lugar na Lenovo novamente no verão."

"Se Pecco se tornar campeão do mundo, a única mudança de pessoal nas equipas Lenovo e Pramac será a posição de Johann Zarco, que será assumida por Frano Morbidelli", explicou Ciabatti antes da final em Valência, onde Bagnaia defendeu com sucesso o seu título.

Mas os numerosos patrocinadores da equipa Lenovo querem, naturalmente, os dois melhores pilotos na Factory Team, porque os campeonatos de marcas e equipas também estão em jogo. Ciabatti: "Jorge Martin teve uma época fantástica, talvez até melhor do que a de Bastianini em 2022, se olharmos para os seus sucessos nas corridas de sprint e por aí fora. Além disso, o número 1 é sempre uma caraterística importante se quisermos recompensar ou compensar os nossos patrocinadores".

Mas Pecco Bagnaia vai continuar a usar o número 1. E o diretor da Bastianini, Carlo Pernat, explicou há quatro semanas no GP da Malásia: "A Ducati confirmou o lugar de Enea na Lenovo por escrito, por e-mail, no final de agosto. Este documento é válido".

E Pernat deixou claro que exigiria uma grande soma em compensação se Bastianini fosse transferido para a Pramac apesar da confirmação. "Porque, neste caso, os nossos patrocinadores pessoais pagarão muito menos do que pagariam por um lugar na famosa equipa de fábrica", explicou Pernat, que não esconde o facto de querer colocar Bastianini (quatro vitórias de MotoGP com a Gresini em 2022, terceiro no Campeonato do Mundo) na KTM para os anos 2025 e 2026.

De qualquer forma, a Ducati Corse não pode efetuar esta mudança de pessoal sem o consentimento de Bastianini.

O extraordinário Jorge Martin, que conquistou quatro pole positions, quatro vitórias no GP de domingo, três segundos lugares e nove vitórias no sprint este ano, foi abordado novamente no domingo passado sobre a promoção para a Lenovo. "Se não mostrei o suficiente até agora, então provavelmente nunca vou correr de vermelho", suspirou ele após o acidente com Marc Márquez.

Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, referiu na terça-feira que o espanhol vice-campeão do mundo de MotoGP merecia um lugar na equipa de fábrica da Lenovo. "Mas só há dois lugares e temos de honrar os contratos", disse o patrão do campeão do mundo.

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.