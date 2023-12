Lucio Cecchinello (LCR) : Une saison turbulente avec Rins

Le team LCR-Honda de Lucio Cecchinello a fêté en avril au Texas avec Alex Rins un triomphe inattendu en MotoGP, le premier depuis Cal Crutchlow, qui a gagné trois courses dans la catégorie reine pour LCR.

Mais la joie n'a pas duré longtemps, car Rins s'est senti maltraité par le HRC, il a par exemple reçu pour la première fois un châssis Kalex alors que Marc Márquez l'avait déjà mis de côté. C'est pourquoi il est passé chez Monster-Yamaha, où il sera le nouveau coéquipier de Fabio Quartararo en 2024.

SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Lucio Cecchinello (51 ans), propriétaire de l'équipe LCR-Honda, au sujet de la saison 2024 de MotoGP, qui a connu un coup dur au GP du Mugello, lorsque Rins s'est gravement blessé (fracture compliquée du tibia et du péroné) et que je n'ai décroché qu'une place dans le top 10 (9e place au Japon).

Lucio, Alex Rins était visiblement déçu de ne pas être traité comme un pilote d'usine chez Honda, alors qu'il avait un contrat HRC et qu'on lui avait apparemment promis du matériel d'usine. Qu'est-ce qui avait été convenu avec le HRC ?

Il était prévu qu'il reçoive du matériel d'usine. Dans le contrat, on lui avait clairement promis des "updated parts", mais il fallait à chaque fois garantir la disponibilité. Et c'est le HRC qui décide de la date de livraison des nouvelles pièces.

Cette clause est très importante pour éviter tout malentendu. Car le HRC a certes toujours l'intention de fournir à l'équipe satellite des pièces compétitives. Mais il peut arriver que des problèmes de délais de livraison surviennent chez des fournisseurs externes. De tels incidents ne sont pas sous le contrôle de HRC. C'est pourquoi cette clause figure dans le contrat.

De plus, l'équipe d'usine teste d'abord les nouveaux composants sur différents circuits avant de les fabriquer en plus grand nombre ? Et parfois, les nouvelles pièces ne font pas leurs preuves dans la pratique ?

C'est exact. C'est exactement ce qui s'est parfois produit cette année.

Stefan Bradl, par exemple, a beaucoup aimé le feeling avec le châssis allemand, conçu par le HRC. Mais après la pause estivale, Marc Márquez a de nouveau préféré le châssis japonais avec le design HRC.

Dimanche, après le GP du Mans, Marc Márquez n'a pas tari d'éloges sur le châssis Kalex, car jusqu'à peu de temps avant la fin dimanche, il a pu réaliser les mêmes temps au tour qu'au début. Il s'est battu pour une place sur le podium et a chuté en fin de course. Marc n'est revenu au châssis japonais TSR qu'à Assen, après le samedi.

Je ne me souviens pas exactement de ces détails.

Mais ce que je peux dire : Il peut arriver qu'un pilote trouve qu'un châssis avec une certaine spécification est éventuellement bon à Jerez ou au Mans. Mais cela ne veut pas dire que c'est le châssis parfait pour tous les circuits.

Cela dépend de nombreux facteurs, par exemple de l'adhérence de l'asphalte, de la nature et de la vitesse des virages, qui génèrent des forces, des exigences et des contraintes différentes.

Marc Márquez et Joan Mir ont essayé le châssis Kalex pour la première fois lors du test du lundi après le GP de Jerez.

Oui, tu y as beaucoup de virages serrés et lents, beaucoup de zones de freinage difficiles, pas de vitesses très élevées. Tu préfères donc un certain type de châssis. La configuration du circuit du Mans est similaire. Mais ensuite, tu arrives par exemple à Silverstone ou au Mugello, et tu sens soudain que le châssis ne fonctionne pas de manière optimale sur ces pistes.

Alex Rins n'était certainement pas content de n'avoir pu essayer aucun des cinq châssis Kalex trois semaines après le GP du Mans au Mugello. Le mécontentement s'y faisait entendre. Il a travaillé très étroitement avec Kalex dans le championnat du monde Moto2.

Je ne connais malheureusement pas les détails à ce sujet.

Ton équipe, contrairement à Repsol Honda, a toujours utilisé des châssis Kalex jusqu'à la finale de la saison ?

Oui, Taka Nakagami a encore roulé avec lors des derniers Grand Prix.

Mais je peux révéler qu'Alex Rins, après sa blessure, a testé le châssis allemand en Indonésie. Il a ensuite décidé de revenir au châssis qu'il avait utilisé au Mugello.

Cela signifie que des pilotes différents ont des avis différents sur ce châssis. Cela dépend de leur style de conduite, sans doute aussi de l'agencement du circuit.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431