Lucio Cecchinello (LCR): Stagione turbolenta con Rins

Il team LCR Honda di Lucio Cecchinello ha festeggiato un inaspettato trionfo in MotoGP ad aprile in Texas con Alex Rins, il primo dopo Cal Crutchlow, che ha vinto tre gare nella classe regina per LCR.

La gioia, però, non è durata a lungo, perché innanzitutto Rins si è sentito trattato male da HRC, ad esempio gli è stato dato per la prima volta un telaio Kalex quando ormai era stato messo da parte da Marc Márquez. Per questo motivo è passato alla Monster Yamaha, dove sarà il nuovo compagno di squadra di Fabio Quartararo nel 2024.

SPEEDWEEK.com ha parlato con il proprietario del team LCR Honda Lucio Cecchinello (51) della turbolenta stagione 2024 della MotoGP, che ha subito una grave battuta d'arresto al GP del Mugello, quando Rins ha subito un grave infortunio (frattura complicata di tibia e perone) e poi ha ottenuto solo un piazzamento nella top ten (9° posto in Giappone).

Lucio, Alex Rins era visibilmente deluso per il fatto di non essere trattato come un pilota di serie alla Honda, anche se aveva un contratto HRC e gli era stato promesso un equipaggiamento di serie. Qual era l'accordo con HRC?

L'intenzione era quella di fornirgli materiale di serie. Nel contratto gli erano state chiaramente promesse "parti aggiornate", ma la disponibilità doveva essere garantita. E HRC decide quando consegnare i nuovi pezzi.

Questa clausola è molto importante per evitare malintesi. HRC intende sempre dotare il team satellite di componenti competitivi. Tuttavia, possono verificarsi problemi con i tempi di consegna dei fornitori esterni. Tali incidenti non sono sotto il controllo di HRC. Ecco perché questa clausola è presente nel contratto.

Inoltre, il team di fabbrica testa i nuovi componenti su diverse piste prima di produrli in grandi quantità? E a volte i nuovi componenti non si dimostrano validi nella pratica?

Esatto. È esattamente quello che è successo a volte quest'anno.

A Stefan Bradl, per esempio, è piaciuto molto il feeling del telaio tedesco, progettato da HRC. Ma Marc Márquez preferisce di nuovo il telaio giapponese con il design HRC dopo la pausa estiva.

Domenica, dopo il GP di Le Mans, Marc Márquez ha elogiato il telaio Kalex, perché è stato in grado di ottenere gli stessi tempi sul giro della partenza fino a poco prima della fine della gara di domenica. Stava lottando per il podio e poi è caduto nel finale. Marc è tornato al telaio giapponese TSR ad Assen solo dopo il sabato.

Non ricordo esattamente questi dettagli.

Ma quello che posso dire è che Può succedere che un pilota trovi un telaio con una certa specifica che possa andare bene a Jerez o a Le Mans. Ma questo non significa che sia il telaio perfetto per tutte le piste.

Dipende da molti fattori, ad esempio l'aderenza dell'asfalto, la natura e la velocità delle curve, che generano forze, requisiti e carichi diversi.

Marc Márquez e Joan Mir hanno provato il telaio Kalex per la prima volta nel test del lunedì dopo il GP di Jerez.

Sì, lì ci sono molte curve strette e lente, molte zone di frenata dura, non velocità molto elevate. Per questo si predilige un certo tipo di telaio. Il tracciato di Le Mans è simile. Ma poi si arriva a Silverstone o al Mugello, per esempio, e improvvisamente ci si rende conto che il telaio non funziona in modo ottimale su queste piste.

Alex Rins non era certo contento che tre settimane dopo il GP di Le Mans al Mugello non gli fosse ancora permesso di provare nessuno dei cinque telai Kalex. Si poteva sentire il suo disappunto. Ha lavorato a stretto contatto con Kalex nel Campionato del Mondo Moto2.

Purtroppo non conosco i dettagli di questo contesto.

A differenza di Repsol Honda, il suo team ha utilizzato ancora i telai Kalex fino al finale di stagione?

Sì, Taka Nakagami ha corso ancora con questo telaio nell'ultimo Gran Premio.

Ma posso rivelare che Alex Rins ha provato il telaio tedesco in Indonesia dopo il suo infortunio. Poi ha deciso di tornare al telaio utilizzato al Mugello.

Questo significa che piloti diversi hanno opinioni diverse su questo telaio. Dipende dallo stile di guida e probabilmente anche dal layout del circuito.

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431