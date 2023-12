Lucio Cecchinello (LCR): Temporada turbulenta com Rins

A equipa LCR Honda tinha todas as intenções de continuar a correr com Alex Rins em 2024. No entanto, o espanhol sentiu-se maltratado pela Honda e foi para a Yamaha.

A equipa LCR Honda de Lucio Cecchinello celebrou um inesperado triunfo no MotoGP em abril, no Texas, com Alex Rins, o primeiro desde Cal Crutchlow, que venceu três corridas na categoria rainha para a LCR.

No entanto, a alegria não durou muito tempo, porque, em primeiro lugar, Rins sentiu que foi maltratado pela HRC, por exemplo, recebeu um chassis Kalex quando este já tinha sido posto de lado por Marc Márquez. Foi por isso que mudou para a Monster Yamaha, onde será o novo companheiro de equipa de Fabio Quartararo em 2024.

A SPEEDWEEK.com falou com o proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello (51), sobre a turbulenta temporada de MotoGP de 2024, que sofreu um grande revés no GP de Mugello, quando Rins sofreu uma lesão grave (fratura complicada da tíbia e do perónio) e depois só conseguiu terminar entre os dez primeiros (9º lugar no Japão).

Lucio, Alex Rins ficou visivelmente desapontado por não ter sido tratado como um piloto de fábrica na Honda, apesar de ter um contrato com a HRC e de lhe ter sido aparentemente prometido equipamento de fábrica. Qual foi o acordo com a HRC?

A intenção era que ele recebesse material de fábrica. O contrato prometia-lhe claramente "peças actualizadas", mas a disponibilidade tinha de ser garantida. E a HRC decide quando é que as novas peças são entregues.

Esta cláusula é muito importante para evitar mal-entendidos. A HRC tem sempre a intenção de equipar a equipa satélite com peças competitivas. No entanto, pode haver problemas com os prazos de entrega dos fornecedores externos. Tais incidentes não estão sob o controlo da HRC. É por isso que esta cláusula consta do contrato.

Além disso, a equipa da fábrica testa primeiro os novos componentes em diferentes pistas antes de serem produzidos em grandes quantidades? E, por vezes, as novas peças não dão provas na prática?

Correto. Foi exatamente isso que aconteceu algumas vezes este ano.

Stefan Bradl, por exemplo, gostou muito da sensação do chassis alemão, que foi concebido pela HRC. Mas Marc Márquez voltou a preferir o chassis japonês com o design da HRC depois da pausa de verão.

No domingo, após o GP de Le Mans, Marc Márquez elogiou o chassis Kalex, porque conseguiu efetuar os mesmos tempos de volta que no início até pouco antes do final da corrida de domingo. Ele estava a lutar por um lugar no pódio e depois caiu no final. Marc só regressou ao chassis TSR japonês em Assen depois de sábado.

Não me lembro exatamente destes pormenores.

Mas o que posso dizer: Pode acontecer que um piloto ache um chassis com uma determinada especificação possivelmente bom em Jerez ou em Le Mans. Mas isso não significa que seja o chassis perfeito para todas as pistas de corrida.

Isso depende de muitos factores, por exemplo, a aderência do asfalto, a natureza e a velocidade das curvas, que geram forças, requisitos e cargas diferentes.

Marc Márquez e Joan Mir experimentaram o chassis Kalex pela primeira vez no teste de segunda-feira após o GP de Jerez.

Sim, há lá muitas curvas apertadas e lentas, muitas zonas de travagem forte, velocidades não muito altas. Por isso, é preferível um determinado tipo de chassis. O traçado da pista de Le Mans é semelhante. Mas depois chegamos a Silverstone ou Mugello, por exemplo, e de repente apercebemo-nos que o chassis não funciona da melhor forma nestas pistas.

Alex Rins não estava certamente satisfeito com o facto de, três semanas após o GP de Le Mans, em Mugello, ainda não ter sido autorizado a experimentar qualquer um dos cinco chassis Kalex. Era possível ouvir o seu descontentamento. Ele trabalhou muito de perto com a Kalex no Campeonato do Mundo de Moto2.

Infelizmente, não conheço os pormenores neste contexto.

Ao contrário da Repsol Honda, a sua equipa ainda usou chassis Kalex até ao final da época?

Sim, o Taka Nakagami ainda rodou com ele no último Grande Prémio.

Mas posso revelar que o Alex Rins testou o chassis alemão na Indonésia depois da sua lesão. Depois decidiu regressar ao chassis que utilizou em Mugello.

Isto significa que diferentes pilotos têm opiniões diferentes sobre este chassis. Depende do estilo de condução e, provavelmente, também do traçado do circuito.

