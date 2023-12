Razlan Razali : Succès colossaux & défaites cuisantes

Le Malaisien Razlan Razali a acquis des mérites considérables et s'est fait un nom dans le sport moto et automobile au cours des 15 dernières années, même si les deux dernières années en tant que propriétaire d'une écurie de MotoGP (WithU-RNF-Yamaha 2022) et copropriétaire à 40% de CryptoDATA-RNF se sont déroulées de manière très chaotique.

L'équipe WithU s'est présentée en 2022 avec Andrea Dovizioso et le rookie Darryn Binder, l'équipe CryptoDATA-Aprilia-RNF la saison dernière avec Miguel Oliveira et Raúl Fernández. Quatre résultats dans le top 6 ont tout de même été obtenus, bien qu'Oliveira, quintuple vainqueur du MotoGP, ait dû s'arrêter trois fois pour blessure.

Razlan ne veut pas s'exprimer publiquement sur les détails de la mésentente avec les gros actionnaires roumains de CryptoDATA (ils possèdent 60% de la société de course RNF Racing Limited), car il évolue dans un champ de mines. La charrette RNF est dans un sale état, car les deux créneaux MotoGP ont été perdus lundi ; Aprilia Racing a résilié le contrat pour l'équipe cliente 2024 le soir même. RNF a ainsi perdu sa base commerciale, à savoir l'exploitation d'une des onze équipes MotoGP.

La nouvelle équipe Trackhouse Racing du millionnaire américain et propriétaire de l'équipe NASCAR Justin Marks est dans les starting-blocks et reprendra de 2024 à 2026 les restes de l'équipe RNF ainsi qu'une grande partie du personnel technique, y compris le team manager Wilco Zeelenberg. L'équipe devrait être présentée dans les prochains jours en Italie.

Pendant ce temps, Ovidiu Toma et Razlan Razali sont en train de balayer les tristes restes de l'écurie RNF, devenue sans valeur, qui a perdu ses créneaux horaires et les deux pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández, qui ont de toute façon toujours été sous contrat avec Aprilia Racing. RNF ne possède plus rien, à l'exception d'une mauvaise réputation et d'une mauvaise impression. En effet, les camions, les semi-remorques et l'hospitalité sont en leasing. Bien que l'équipe ait opéré en 2023 avec un budget de 11,6 millions d'euros, elle ne possède même pas les chaises, les tables et les couverts de l'hospitalité.

Razlan Razali a été directeur général du circuit international de Sepang, propriété de l'État malaisien, du 8 octobre 2008 au 8 avril 2020. Dans cette position, il a agi en tant que promoteur d'événements couronnés de succès pour le MotoGP, la Formule 1, le Superbike et le Championnat du monde d'endurance.

Peu après avoir pris le poste de PDG de Sepang, Razali a lancé un vaste programme national pour les jeunes motocyclistes malaisiens, car il avait besoin de matadors locaux pour le GP de Sepang. Zulfahmi Khairuddin a ensuite manqué la victoire lors de la course du championnat du monde Moto3 à Sepang en 2012 dans l'équipe Red Bull KTM-Ajo pour seulement 0,028 sec contre le champion du monde Sandro Cortese, son collègue d'écurie. En 2017, le Malaisien Hafizh Syahrin s'est propulsé de la 24e place sur la grille de départ à la 2e place lors de la course Moto2 sous la pluie à Sepang !

C'est pourquoi, depuis 2015, l'événement MotoGP de Malaisie se déroule toujours à guichets fermés.

Parallèlement, Razali a agi en tant que prince de l'équipe Petronas Sepang Circuit Racing Team, propriété du circuit de Sepang, qui ne s'est d'abord engagée que dans les catégories Moto3 et Moto2, mais qui s'est approprié en juin 2018 les deux créneaux MotoGP de Jorge Martinez.

La nouvelle équipe a fait sensation en MotoGP en 2019, lorsque cette équipe a été choisie par Yamaha au lieu de Tech3 comme équipe cliente exclusive de Yamaha et a présenté un duo de pilotes prometteur avec Fabio Quartararo et Franky Morbidelli, qui ont déjà fêté six victoires en GP chacun en 2020. Morbidelli a terminé la saison à la deuxième place du championnat du monde des pilotes en tant que meilleur pilote Yamaha.

En 2021, "El Diablo" a été promu dans l'équipe d'usine Yamaha - il a gagné le championnat du monde et l'a terminé en 2022 en tant que vice-champion du monde.

Mais en août 2021, la spirale négative a commencé pour Razali lors du GP d'Autriche, lorsque la directrice marketing de Petronas n'a pas renouvelé le contrat de trois ans avec l'équipe en raison d'anciens désaccords.

Razali avait depuis longtemps abandonné le poste lucratif de CEO du circuit de Sepang et a alors décidé à court terme de reprendre l'équipe cliente de Yamaha en régie propre pour 2022 et de continuer en tant que propriétaire de l'équipe.

Razali a dû essuyer un premier revers financier lorsque son team manager de longue date, Johann Stigefelt, s'est présenté avec sa société suédoise comme le propriétaire des tracteurs, des semi-remorques et de l'hospitalité de l'équipe Petronas SIC, par exemple.

Razali a insisté sur le fait que la société de Stigefelt n'avait servi que de point de passage pour l'argent du sponsoring de Petronas et que tous ses biens appartenaient à l'écurie SIC. Mais cela n'a pas pu être prouvé et la nouvelle équipe WithU-Yamaha a dû procéder à de nouvelles suppressions.

Après la désintégration de l'équipe RNF, Razlan Razali a décidé de tourner la page sur le plan professionnel. "J'ai maintenant un nouveau poste en tant que 'Independant Motorsports Consultant'", a rapporté Razali, dont l'oncle, le Dr. M., a été deux fois Premier ministre de Malaisie, la seconde fois à l'âge de 94 ans.

Razali poursuit : "A l'avenir, je me concentrerai à nouveau sur le 'développement des talents' et les parrainages pour le sport à deux roues".

"Ce fut une période étonnante", a résumé Razali, le manager polyvalent du sport automobile. L'opportunité de posséder et de gérer une équipe de MotoGP ne se présente qu'une fois dans la vie. Nous savons maintenant ce que sont les victoires et nous avons aussi accepté les défaites. J'ai travaillé avec les meilleurs membres de l'équipe du monde entier. Nous avons découvert un futur champion du monde avec Fabio et un quasi-champion du monde avec Franky. Ensuite, nous avons eu le plus grand de tous les temps, Valentino Rossi, dans l'équipe en 2021. Ensuite, une légende comme Dovi, un nouveau venu comme Darryn Binder et, pour finir, le dentiste le plus rapide du monde avec Miguel et le futur champion Raúl. L'équipe a constitué ma famille élargie, c'était ma deuxième maison, et nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli et de ce que nous sommes devenus".

"Qu'est-ce qui nous attend maintenant ?", demande Razali. "Ce sera un autre nouveau départ, mais différent, et j'aborderai les prochains développements avec la plus grande excitation et le plus grand encouragement".

Selon l'adage de Winston Churchill : "Il n'y a pas de honte à tomber, seulement à rester couché".