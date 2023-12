Razlan Razali: grandi successi e amare sconfitte

Il malese Razlan Razali si è fatto un nome nel motociclismo e nelle corse automobilistiche negli ultimi 15 anni, anche se gli ultimi due anni come proprietario di un team di MotoGP (WithU-RNF-Yamaha 2022) e co-proprietario al 40% di CryptoDATA-RNF sono stati molto accidentati.

Il team WithU ha gareggiato nel 2022 con Andrea Dovizioso e il debuttante Darryn Binder, il team CryptoDATA-Aprilia-RNF la scorsa stagione con Miguel Oliveira e Raúl Fernández. Hanno comunque ottenuto quattro risultati nei primi sei posti, anche se il cinque volte vincitore della MotoGP Oliveira ha dovuto prendersi tre periodi di riposo per infortunio.

Razlan non vuole commentare pubblicamente i dettagli della frattura con i principali azionisti rumeni di CryptoDATA (che possiedono il 60% della società di corse RNF Racing Limited), perché sta operando in un campo minato. Il carro della RNF è immerso nel fango, poiché i due slot per la MotoGP sono stati persi lunedì; Aprilia Racing ha annullato il contratto per il team clienti 2024 la sera stessa. Ciò significa che la RNF ha perso la base del suo business, ovvero la gestione di uno degli undici team della MotoGP.

Il nuovo team Trackhouse Racing del milionario statunitense e proprietario di una scuderia NASCAR Justin Marks è in attesa e rileverà i resti del team RNF dal 2024 al 2026, compresa la maggior parte dello staff tecnico e il team manager Wilco Zeelenberg. La squadra sarà presentata in Italia nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Ovidiu Toma e Razlan Razali stanno spazzando via i tristi resti della inutile squadra corse RNF, che ha perso gli slot e i due piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández, che comunque erano sempre sotto contratto con Aprilia Racing. La RNF non ha più nulla, se non una cattiva reputazione e una cattiva impressione. Questo perché i camion, i rimorchi e l'hospitality sono in leasing. Sebbene il team abbia operato con un budget di 11,6 milioni di euro nel 2023, non possiede nemmeno le sedie, i tavoli e le posate del centro di ospitalità.

Razlan Razali è stato amministratore delegato del circuito internazionale di Sepang, di proprietà dello Stato malese, dall'8 ottobre 2008 all'8 aprile 2020. In questa posizione, ha agito come promotore di eventi di successo per la MotoGP, la Formula 1, la Superbike e il Campionato Mondiale Endurance.

Poco dopo aver assunto l'incarico di CEO di Sepang, Razali ha lanciato un vasto ed esemplare programma nazionale per i giovani motociclisti malesi, poiché aveva bisogno di eroi locali per il GP di Sepang. Zulfahmi Khairuddin ha poi mancato la vittoria nella gara del Campionato mondiale Moto3 a Sepang 2012 con la Red Bull KTM-Ajo per soli 0,028 secondi contro il campione del mondo Sandro Cortese, suo compagno di squadra. Il malese Hafizh Syahrin è passato dalla 24esima posizione in griglia al secondo posto nella gara di Sepang della Moto2 del 2017!

Ecco perché l'evento del MotoGP in Malesia ha sempre registrato il tutto esaurito dal 2015.

Allo stesso tempo, Razali ha ricoperto il ruolo di team principal del Petronas Sepang Circuit Racing Team, di proprietà del Circuito di Sepang, che inizialmente gareggiava solo nelle classi Moto3 e Moto2, ma che ha acquisito i due slot della MotoGP da Jorge Martinez nel giugno 2018.

La nuova squadra ha fatto scalpore in MotoGP nel 2019 quando è stata scelta da Yamaha come team cliente esclusivo Yamaha al posto di Tech3 e ha presentato una promettente coppia di piloti in Fabio Quartararo e Franky Morbidelli, che hanno già festeggiato sei vittorie GP ciascuno nel 2020. Morbidelli ha concluso la stagione come miglior pilota Yamaha al secondo posto nel Campionato Piloti.

Nel 2021, "El Diablo" è stato promosso nel team Yamaha - ha vinto il Campionato del Mondo e si è classificato secondo nel 2022.

Tuttavia, la spirale negativa è iniziata per Razali al GP d'Austria nell'agosto 2021, quando il boss del marketing Petronas non ha prolungato il contratto triennale con la squadra a causa di vecchie divergenze di opinione.

Razali aveva da tempo rinunciato al lucroso incarico di CEO del circuito di Sepang e aveva quindi deciso, con breve preavviso, di rilevare da solo il team clienti Yamaha per il 2022, continuando a essere proprietario della squadra.

Razali ha subito la prima battuta d'arresto finanziaria quando il suo storico team manager Johann Stigefelt e la sua società svedese si sono presentati come proprietari dei camion, dei rimorchi e dell'hospitality del team Petronas SIC.

Razali ha insistito sul fatto che la società di Stigefelt era utilizzata solo come tramite per i soldi delle sponsorizzazioni di Petronas e che tutte le proprietà appartenevano alla squadra SIC. Ma non è stato possibile dimostrarlo e il nuovo team WithU Yamaha ha dovuto effettuare nuovamente tutte le cessioni.

Dopo il fallimento del team RNF, Razlan Razali ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. "Ora ho una nuova posizione come 'Consulente indipendente per gli sport motoristici'", ha detto Razali, il cui zio Dr. M. è stato due volte Primo Ministro della Malesia, la seconda volta all'età di 94 anni.

Razali ha continuato: "In futuro, la mia attenzione si concentrerà nuovamente sullo sviluppo dei talenti e sulle sponsorizzazioni per gli sport a due ruote".

"È stato un periodo incredibile", ha riassunto il poliedrico manager del motorsport Razali. L'opportunità di possedere e gestire un team di MotoGP capita solo una volta nella vita. Ora sappiamo cosa si prova a vincere e abbiamo anche accettato le sconfitte. Ho lavorato con i migliori membri della squadra provenienti da tutto il mondo. Abbiamo scoperto un futuro campione del mondo in Fabio e un quasi campione del mondo in Franky. Poi nel 2021 abbiamo avuto il più grande di tutti i tempi, Valentino Rossi, in squadra nel 2022. Poi una leggenda come Dovi, più un nuovo arrivato come Darryn Binder e infine il dentista più veloce del mondo Miguel e il futuro campione Raúl. La squadra era la mia famiglia allargata, era la mia seconda casa, e dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto e di ciò che siamo diventati".

"Cosa ci aspetta ora?", chiede Razali. "Sarà un altro nuovo inizio, ma diverso, e affronterò i prossimi sviluppi con il massimo entusiasmo e incoraggiamento".

Come disse una volta Winston Churchill: "Non c'è vergogna nel cadere, ma solo nel rimanere a terra".