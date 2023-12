Razlan Razali: Grandes sucessos e derrotas amargas

O malaio Razlan Razali ganhou fama no motociclismo e no automobilismo nos últimos 15 anos, apesar de os dois últimos anos como proprietário de uma equipa de MotoGP (WithU-RNF-Yamaha 2022) e coproprietário a 40 por cento da CryptoDATA-RNF terem sido muito acidentados.

A equipa WithU competiu em 2022 com Andrea Dovizioso e o estreante Darryn Binder, enquanto a equipa CryptoDATA-Aprilia-RNF competiu na época passada com Miguel Oliveira e Raúl Fernández. Ainda assim, conseguiram quatro resultados entre os seis primeiros, embora Oliveira, cinco vezes vencedor do MotoGP, tenha tido de fazer três paragens por lesão.

Razlan não quer comentar publicamente os pormenores da rutura com os principais accionistas romenos da CryptoDATA (que detêm 60% da empresa de corridas RNF Racing Limited), pois está a operar num campo minado. A carroça da RNF está na lama, uma vez que as duas vagas no MotoGP foram perdidas na segunda-feira; a Aprilia Racing cancelou o contrato para a equipa cliente de 2024 na mesma noite. Isto significa que a RNF perdeu a base do seu negócio, nomeadamente a exploração de uma das onze equipas de MotoGP.

A nova equipa Trackhouse Racing do milionário norte-americano e proprietário de uma equipa NASCAR, Justin Marks, está à espera nas asas e vai assumir o que resta da equipa RNF de 2024 a 2026, incluindo a maior parte do pessoal técnico e o chefe de equipa Wilco Zeelenberg. A equipa deverá ser apresentada em Itália nos próximos dias.

Entretanto, Ovidiu Toma e Razlan Razali estão a varrer os tristes restos da inútil equipa de corridas RNF, que perdeu os lugares e os dois pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández, que sempre estiveram sob contrato com a Aprilia Racing. A RNF já não tem nada, exceto uma má reputação e uma má impressão. Isto porque os camiões, os reboques e a hospitalidade são alugados. Embora a equipa tenha operado com um orçamento de 11,6 milhões de euros em 2023, nem sequer é proprietária das cadeiras, mesas e talheres do centro de hospitalidade.

Razlan Razali foi diretor-geral do Circuito Internacional de Sepang, propriedade do Estado malaio, de 8 de outubro de 2008 a 8 de abril de 2020. Nesta posição, actuou como promotor de eventos de sucesso para o MotoGP, a Fórmula 1, a Superbike e o Campeonato Mundial de Resistência.

Pouco depois de ter assumido o cargo de Diretor Executivo de Sepang, Razali lançou um vasto e exemplar programa nacional para jovens motociclistas da Malásia, uma vez que precisava de heróis locais para o GP de Sepang. Zulfahmi Khairuddin perdeu a vitória na corrida do Campeonato do Mundo de Moto3 em Sepang 2012, com a equipa Red Bull KTM-Ajo, por apenas 0,028 segundos contra o campeão do mundo Sandro Cortese, seu companheiro de equipa. O malaio Hafizh Syahrin passou da 24ª posição da grelha para o segundo lugar na corrida de Moto2 de 2017 em Sepang!

É por isso que o evento de MotoGP da Malásia tem estado sempre completamente esgotado desde 2015.

Ao mesmo tempo, Razali actuou como chefe de equipa da Petronas Sepang Circuit Racing Team, que era propriedade do Circuito de Sepang e inicialmente só competia nas classes de Moto3 e Moto2, mas adquiriu as duas vagas de MotoGP de Jorge Martinez em junho de 2018.

A nova equipa causou sensação no MotoGP em 2019 quando foi escolhida pela Yamaha como a equipa cliente exclusiva da Yamaha em vez da Tech3 e apresentou uma dupla de pilotos promissora em Fabio Quartararo e Franky Morbidelli, que já celebraram seis vitórias em GP cada um em 2020. Morbidelli terminou a época como o melhor piloto da Yamaha, em segundo lugar no Campeonato de Pilotos.

Em 2021, "El Diablo" foi promovido à equipa de trabalho da Yamaha - ganhou o Campeonato do Mundo e terminou como vice-campeão em 2022.

No entanto, a espiral negativa começou para Razali no GP da Áustria em agosto de 2021, quando o chefe de marketing da Petronas não prolongou o contrato de três anos com a equipa devido a antigas diferenças de opinião.

Razali tinha desistido há muito tempo do lucrativo trabalho como CEO do Circuito de Sepang e decidiu, a curto prazo, assumir a equipa de clientes da Yamaha para 2022 por conta própria e continuar como proprietário da equipa.

Razali sofreu o seu primeiro revés financeiro quando o seu antigo chefe de equipa, Johann Stigefelt, e a sua empresa sueca se apresentaram como proprietários dos camiões, reboques e serviços de hotelaria da equipa Petronas SIC.

Razali insistiu que a empresa de Stigefelt era apenas utilizada como um canal para o dinheiro do patrocínio da Petronas e que todos os bens pertenciam à equipa de corrida SIC. Mas isto não pôde ser provado e a nova equipa WithU Yamaha teve de fazer todas as alienações novamente.

Após o colapso da equipa RNF, Razlan Razali decidiu iniciar um novo capítulo na sua carreira. "Tenho agora uma nova posição como 'Consultor Independente de Desportos Motorizados'", disse Razali, cujo tio, Dr. M., foi duas vezes Primeiro-Ministro da Malásia, a segunda das quais com 94 anos.

Razali continuou: "No futuro, a minha atenção voltará a centrar-se no desenvolvimento de talentos e nos patrocínios para os desportos de duas rodas".

"Foi uma época fantástica", resumiu o versátil gestor de desportos motorizados Razali. Só se tem a oportunidade de possuir e gerir uma equipa de MotoGP uma vez na vida. Agora sabemos o que são as vitórias e também aceitámos as derrotas. Trabalhei com os melhores membros da equipa de todo o mundo. Descobrimos um futuro campeão do mundo no Fabio e um quase campeão do mundo no Franky. Depois, em 2021, tivemos o maior de todos os tempos, Valentino Rossi, na equipa em 2022. Depois, uma lenda como Dovi, mais um recém-chegado como Darryn Binder e, finalmente, o dentista mais rápido do mundo, Miguel, e o futuro campeão Raúl. A equipa era a minha família alargada, era a minha segunda casa, e devemos estar orgulhosos do que alcançámos e do que nos tornámos".

"O que nos espera agora?", pergunta Razali. "Será outro recomeço, mas diferente, e vou encarar os próximos desenvolvimentos com o maior entusiasmo e encorajamento."

Como Winston Churchill disse uma vez: "Não há vergonha em cair, apenas em permanecer no chão."