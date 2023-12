VR46 : Mieux servi par "Diggia" que par HRC avec Marini ?

Le directeur de l'équipe Mooney VR46-Ducati Uccio Salucci avait souhaité samedi soir à Sepang (11.11) que Repsol-Honda détermine et annonce avant vendredi au Qatar (17.11) si Luca Marini y courra en 2024 aux côtés de Joan Mir. Mais 16 jours se sont ensuite écoulés avant que Repsol et Mooney VR46 ne confirment cette nouvelle. Les jours suivants, le successeur de Marc Márquez a déjà pris place dans le box du HRC et a testé la Honda RC213V mardi dernier.

Les managers du HRC n'avaient d'abord proposé à Luca Marini (26 ans) qu'un contrat d'un an, ce qui ne l'avait pas intéressé. Lorsque les Japonais ont mis sur la table un contrat d'usine de deux ans, Marini, son manager Francesco Secchiaroli et Valentino Rossi ont trouvé un accord avec le groupe Honda. Après exactement 20 ans, un membre de la famille Rossi est donc à nouveau assis sur une Honda d'usine en "première classe".

Après trois années de MotoGP, Marini aspirait à un contrat d'usine, chez Ducati, il n'a obtenu qu'une Desmosedici GP22 actuelle en 2022, mais en 2023, il était nettement éclipsé par son coéquipier Marc Bezzecchi (trois victoires de saison en MotoGP), une nouvelle moto d'usine Ducati d'un millésime actuel n'était pas en vue.

Le frère de Valentino Rossi reste certes très reconnaissant et étroitement lié à la VR46 Riders Academy, mais il aspirait à un changement de décor après sa huitième place au championnat du monde en 2023 et, à 26 ans, à plus d'indépendance vis-à-vis de son grand frère. De plus, aucun pilote MotoGP sérieux ne refuserait un contrat de deux ans avec la glorieuse équipe Repsol, surtout s'il n'a que deux pole positions et deux podiums (3e au Texas et à Doha en 2023) à son actif en 56 participations au MotoGP, mais aucune victoire.

Dans l'entourage de VR46, Luca "Maro" Marini s'est toujours vu reprocher d'être avant tout sous contrat en raison de son lien de parenté avec le neuvième champion du monde.

Et parfois, Uccio Salucci et Valentino Rossi se retrouvent dans un dilemme et un conflit d'intérêts : d'une part, ils doivent chercher les meilleures solutions pour leurs pilotes VR46, d'autre part, ils ont besoin de sponsors de plusieurs millions pour leur propre équipe MotoGP, qui sera financée par Pertamina Lubricants (Indonésie) de 2024 à 2026, ainsi que de pilotes forts pour le fournisseur de motos, qui sera selon toute vraisemblance Yamaha en 2025 et 2026.

Si le bien-être du pilote était toujours au premier plan, Marco Bezzecchi aurait dû être transféré de Mooney VR46 à Prima Pramac Ducati pour 2024. C'est désormais le plus lent Franco Morbidelli, qui a tout de même terminé 7e à Sepang, qui a décroché le gros lot en succédant à Zarco.

Luca Marini s'en sort mieux financièrement. Après le départ de Marc Márquez (salaire annuel chez HRC d'environ 18 millions d'euros), le HRC avait suffisamment d'argent dans sa caisse pour faire accepter à "Maro" le passage de la Desmosedici à la Honda problématique avec un dédommagement de 2 à 3 millions d'euros.

Et après les désistements de près d'une douzaine de pilotes, d'Acosta à Oliveira en passant par Zarco, Aleix Espargaró, Viñales, Pol Espargaró et Toprak Razgatlioglu, le HRC avait autant besoin d'un pilote du top 10 qu'un végétarien de ses fruits et légumes.

Mais après la performance de Fabio Di Giannantonio lors des cinq derniers Grands Prix (troisième place à Phillip Island, victoire à Doha, deuxième place à Valence), le futur team Pertamina Lubricants VR46-Ducati a peut-être mieux tiré son épingle du jeu avec "Diggia" que Repsol avec Marini.

En effet, lors des cinq dernières courses dominicales, Marini a marqué 52 points au championnat du monde et Di Giannantonio 75, soit nettement plus que le vice-champion du monde Jorge "Martinator" Martin (55). Le champion du monde Pecco Bagnaia, aux nerfs d'acier, a même récolté 101 points entre l'Australie et Valence grâce à cinq podiums consécutifs !

Une chose est sûre : en 2024, Di Giannantonio aura entre les mains une monture plus compétitive. C'est ce qui est apparu lors du test effectué il y a cinq jours à Valence.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431