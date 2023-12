VR46: Meglio Diggia che l'HRC con Marini?

"È un successo avere Luca Marini, il terzo pilota dopo Bagnaia e Morbidelli, in un team di lavoro", ha spiegato il boss del team Mooney Uccio Salucci. In cambio, ha ottenuto un pilota vincente in "Diggia".

Il direttore del team Mooney VR46-Ducati Uccio Salucci aveva auspicato sabato sera a Sepang (11.11.) che Repsol-Honda decidesse e annunciasse entro venerdì in Qatar (17.11.) se Luca Marini correrà nel 2024 al fianco di Joan Mir. Tuttavia, sono passati 16 giorni prima che Repsol e Mooney VR46 confermassero la notizia. Il giorno successivo, il successore di Marc Márquez ha preso posto nei box HRC e ha provato la Honda RC213V martedì scorso.

I dirigenti della HRC avevano inizialmente offerto a Luca Marini (26 anni) solo un contratto di un anno, al quale il pilota non aveva mostrato interesse. Quando l'azienda giapponese ha proposto un contratto di lavoro di due anni, Marini, il suo manager Francesco Secchiaroli e Valentino Rossi hanno trovato un accordo con il Gruppo Honda. Dopo esattamente 20 anni, un membro della famiglia Rossi torna a guidare una Honda ufficiale nella classe regina.

Dopo tre anni di MotoGP, Marini desiderava un contratto di lavoro; ha ricevuto dalla Ducati una Desmosedici GP22 attuale solo nel 2022, ma nel 2023 è stato nettamente superato dal compagno di squadra Marc Bezzecchi (tre vittorie stagionali in MotoGP) e non era prevista una nuova moto Ducati di serie attuale.

Sebbene il fratello di Valentino Rossi sia ancora molto riconoscente e strettamente legato alla VR46 Riders Academy, desiderava cambiare aria dopo l'ottavo posto nel Campionato del Mondo 2023 e, all'età di 26 anni, avere una maggiore indipendenza dal fratello maggiore. Inoltre, nessun pilota di MotoGP serio rifiuterebbe un lucroso contratto biennale con il glorioso team Repsol, soprattutto quando ha solo due pole position e due podi (3° posto in Texas e a Doha 2023) in 56 presenze in MotoGP, ma nessuna vittoria.

Nell'ambiente VR46, Luca "Maro" Marini è sempre stato accusato di essere sotto contratto soprattutto per il suo rapporto con il nove volte campione del mondo.

E a volte Uccio Salucci e Valentino Rossi si trovano in un dilemma e in un conflitto di interessi: da un lato devono trovare le soluzioni migliori per i loro piloti VR46, dall'altro hanno bisogno di sponsor milionari per il proprio team MotoGP, che sarà finanziato da Pertamina Lubricants (Indonesia) dal 2024 al 2026, e di piloti forti per il fornitore di moto, che molto probabilmente sarà la Yamaha nel 2025 e 2026.

Se il benessere del pilota fosse sempre la priorità, Marco Bezzecchi avrebbe dovuto essere trasferito da Mooney VR46 a Prima Pramac Ducati per il 2024. Ora il più lento Franco Morbidelli, che si è classificato 7° a Sepang, ha fatto centro e ha preso il posto di Zarco.

Luca Marini sta meglio dal punto di vista finanziario. Dopo la partenza di Marc Márquez (stipendio annuale alla HRC di circa 18 milioni di euro), la HRC aveva abbastanza soldi in cassa per rendere appetibile a "Maro" il passaggio dalla Desmosedici alla problematica Honda con un indennizzo di 2-3 milioni di euro.

E dopo le cancellazioni di quasi una dozzina di piloti, da Acosta e Oliveira a Zarco, Aleix Espargaró, Viñales, Pol Espargaró e Toprak Razgatlioglu, la HRC aveva bisogno di un pilota da top ten come un vegetariano ha bisogno di frutta e verdura.

Ma dopo le prestazioni da parata di Fabio Di Giannantonio negli ultimi cinque Gran Premi (3° posto a Phillip Island, vittoria a Doha, 2° posto a Valencia), il futuro team Pertamina Lubricants VR46-Ducati potrebbe aver pescato meglio con "Diggia" che Repsol con Marini.

Marini ha ottenuto 52 punti mondiali nelle ultime cinque gare domenicali, Di Giannantonio 75, molto più del secondo classificato Jorge "Martinator" Martin (55). Il campione del mondo Pecco Bagnaia, con i suoi nervi saldi, ha addirittura totalizzato ben 101 punti dall'Australia a Valencia grazie a cinque podi di fila!

Una cosa è indiscutibile: Di Giannantonio avrà tra le mani la moto più competitiva nel 2024. Questo era già evidente nel test di Valencia di cinque giorni fa.

Risultati del test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431