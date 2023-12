VR46: Mais bem servido com "Diggia" do que HRC com Marini?

O diretor da equipa Mooney VR46-Ducati, Uccio Salucci, tinha desejado no sábado à noite em Sepang (11.11.) que a Repsol-Honda decidisse e anunciasse até sexta-feira no Qatar (17.11.) se Luca Marini iria correr em 2024 ao lado de Joan Mir. No entanto, passaram-se 16 dias até que a Repsol e a Mooney VR46 confirmassem a notícia. No dia seguinte, o sucessor de Marc Márquez sentou-se nas boxes da HRC e testou a Honda RC213V na passada terça-feira.

Inicialmente, os responsáveis da HRC apenas ofereceram a Luca Marini (26) um contrato de um ano, pelo qual este não mostrou interesse. Quando a empresa japonesa colocou em cima da mesa um contrato de trabalho de dois anos, Marini, o seu empresário Francesco Secchiaroli e Valentino Rossi chegaram a um acordo com o Grupo Honda. Passados exatamente 20 anos, um membro da família Rossi volta a pilotar uma Honda de fábrica na categoria rainha.

Após três anos de MotoGP, Marini ansiava por um contrato de trabalho; só recebeu uma Desmosedici GP22 atual da Ducati em 2022, mas em 2023 foi claramente ultrapassado pelo companheiro de equipa Marc Bezzecchi (três vitórias na temporada de MotoGP), e uma nova moto de trabalho da Ducati de uma safra atual não estava nas cartas.

Embora o irmão de Valentino Rossi continue muito grato e intimamente associado à VR46 Riders Academy, ele ansiava por uma mudança de cenário depois de terminar em oitavo lugar no Campeonato do Mundo de 2023 e, aos 26 anos, por mais independência em relação ao seu irmão mais velho. Além disso, nenhum piloto sério de MotoGP recusaria um contrato lucrativo de dois anos com a gloriosa equipa Repsol, especialmente quando tem apenas duas pole positions e dois pódios (3º lugar no Texas e Doha 2023) em 56 participações no MotoGP, mas nenhuma vitória.

No ambiente VR46, Luca "Maro" Marini sempre foi acusado de estar sob contrato, principalmente por causa de sua relação com o nove vezes campeão mundial.

E, por vezes, Uccio Salucci e Valentino Rossi encontram-se num dilema e num conflito de interesses: por um lado, têm de encontrar as melhores soluções para os seus pilotos da VR46, por outro lado, precisam de patrocinadores no valor de milhões para a sua própria equipa de MotoGP, que será financiada pela Pertamina Lubricants (Indonésia) de 2024 a 2026, bem como de pilotos fortes para o fornecedor de motos, que será muito provavelmente a Yamaha em 2025 e 2026.

Se o bem-estar do piloto fosse sempre a prioridade, Marco Bezzecchi teria de ser transferido da Mooney VR46 para a Prima Pramac Ducati para 2024. Agora, o mais lento Franco Morbidelli, que terminou em 7º lugar em Sepang, ganhou o jackpot e assumiu o lugar de Zarco.

Luca Marini está em melhor situação financeira. Após a saída de Marc Márquez (salário anual na HRC de cerca de 18 milhões de euros), a HRC tinha dinheiro suficiente na sua pequena tesouraria para tornar a mudança da Desmosedici para a problemática Honda palatável para "Maro" com uma indemnização de 2 a 3 milhões de euros.

E depois das desistências de quase uma dúzia de pilotos, de Acosta e Oliveira a Zarco, Aleix Espargaró, Viñales, Pol Espargaró e Toprak Razgatlioglu, a HRC precisava tanto de um piloto no top 10 como um vegetariano precisa de fruta e legumes.

Mas depois das prestações de Fabio Di Giannantonio nos últimos cinco Grandes Prémios (3º lugar em Phillip Island, vitória em Doha, 2º lugar em Valência), a futura equipa Pertamina Lubricants VR46-Ducati pode ter tirado melhor partido de "Diggia" do que a Repsol de Marini.

Marini marcou 52 pontos no campeonato do mundo nas últimas cinco corridas de domingo, Di Giannantonio 75, significativamente mais do que o segundo classificado Jorge "Martinator" Martin (55). O campeão do mundo Pecco Bagnaia, com os seus fortes nervos, chegou mesmo a marcar 101 pontos da Austrália a Valência, graças a cinco pódios consecutivos!

Uma coisa é indiscutível: Di Giannantonio terá a mota mais competitiva nas suas mãos em 2024. Isto já foi evidente no teste em Valência há cinco dias.

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431