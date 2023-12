La chute de Joan Mir : trop fragile ?

Au chômage chez Gresini, Fabio Di Giannantonio a décroché une troisième et une deuxième place lors des cinq derniers Grand Prix, ainsi qu'une victoire à Doha contre Pecco Bagnaia. Pour cette performance, il a été récompensé par la place vacante au sein de l'équipe Mooney VR46 de Rossi, car Luca Marini y a fait ses adieux surprenants en novembre et s'est mis d'accord pour deux ans avec Repsol-Honda, bien que le coéquipier de Marc Márquez, Joan Mir, n'ait pas dépassé la 22e place au championnat du monde des pilotes. Il a marqué 26 points en 20 Grands Prix, a manqué environ la moitié des courses et a fait plus de 50 chutes avec Márquez.

Joan Mir n'a marqué que cinq fois des points le dimanche de toute l'année. Meilleur résultat : 5e place lors du GP d'Inde, qui a connu de nombreuses défaillances. Incroyable : je n'ai pas marqué un seul point dans les courses de sprint de toute la saison ! Son compatriote Jorge Martin en a en revanche remporté neuf.

"La seule course sans faute a été réalisée par Joan Mir lors de sa 13e place au Qatar", a-t-on récemment entendu de la part de l'équipe Repsol.

Le talent de l'Espagnol, qui a remporté le titre mondial en Moto3 en 2017 avec Leopard-Honda avant de passer en Moto2 chez Marc VDS, est indéniable. Mais on dit de Mir qu'il est manifestement trop tendre pour la fosse aux serpents qu'est le MotoGP. Il tombe trop vite dans le trou en cas de problème, a manifestement tendance à se lamenter en cas de blessure et n'a remporté qu'une seule victoire en 81 courses de MotoGP. Il n'a pas gagné en Moto2, mais Joan Mir a tout de même triomphé onze fois en Moto3.

Au HRC, Joan Mir s'est rendu impopulaire à plusieurs reprises en 2023 lorsqu'il mettait trop de temps à revenir après une blessure avant de remonter sur sa moto.

Samedi, au Mugello, il a été victime d'une blessure à la main. Dans la catégorie Moto2, Arón Canet a subi une blessure similaire et est remonté sur la moto le lendemain. Mir s'est soigné et n'a pas participé au GP d'Allemagne le week-end suivant.

Au guidon de sa Suzuki, Joan Mir a été sacré champion du monde lors de la turbulente saison Corona 2020 (14 Grand Prix seulement). Marc Márquez s'était alors blessé à Jerez lors de l'ouverture, Yamaha était frappé par le scandale des soupapes, Ducati n'était pas encore compétitif sur toutes les pistes avec Dovizioso. Joan Mir a profité de l'occasion pour remporter le championnat du monde devant Franky Morbidelli (trois victoires cette saison), Alex Rins, Andrea Dovizioso et Pol Espargaró (KTM).

Joan Mir a également terminé le championnat du monde 2021 en troisième position, mais en 2022, le retrait annoncé de Suzuki l'a beaucoup plus affecté que son coéquipier Rins, qui a remporté deux courses en finale et s'est classé septième du championnat du monde. Mir a chuté à la 15e place du championnat du monde et est arrivé sans confiance chez Repsol-Honda, où le sextuple champion du monde Marc Márquez tenait de toute façon les rênes et où Mir s'était déjà fait sévèrement battre lors des tests hivernaux.

Le Majorquin n'a marqué que trois fois des points cette année. Jamais en sprint.

Alex Rins, de 21 mois son aîné, a en revanche déjà remporté six victoires en MotoGP et bravé le manque de punch de la Honda RC213V, en offrant par exemple au team LCR la deuxième place au sprint au Texas et la victoire le dimanche.

Et après sa terrible fracture du tibia et du péroné au Mugello, Rins a fait son retour en boitant, mais il a serré les dents et a décroché une solide 9e place en Indonésie, faisant clairement de l'ombre à Joan Mir au classement du championnat du monde, malgré sa longue absence de la course, en empochant plus du double de points, soit 54.

Lors du GP du Qatar, le manager de Joan Mir, Francisco "Paco" Sanchez, a été observé samedi soir lors d'une conversation intense avec le directeur de l'équipe Mooney-VR46, Uccio Salucci. Cette conversation a conduit certains médias à supposer que Sanchez essayait d'arracher son protégé à son contrat HRC à la dernière minute et de le placer dans l'équipe Ducati de Rossi au lieu de Marini.

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, Paco Sanchez a toutefois précisé : "lors de cette réunion, il était question de la saison 2025. Je gère également d'autres pilotes, par exemple Remy Gardner. Et dans cette fonction, il est de mon devoir d'être constamment en contact avec toutes les équipes et d'écouter leurs projets".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431