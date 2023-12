L'incidente di Joan Mir: è troppo delicato?

Fabio Di Giannantonio, disoccupato alla Gresini, ha ottenuto un terzo e un secondo posto negli ultimi cinque Gran Premi, oltre alla vittoria a Doha contro Pecco Bagnaia. Per queste prestazioni, è stato premiato con il posto vacante nel team Mooney VR46 di Rossi, dato che Luca Marini si è congedato a sorpresa a novembre e ha concordato un accordo biennale con Repsol Honda, anche se il compagno di squadra di Marc Márquez, Joan Mir, non è andato oltre il 22° posto nel Campionato Piloti. Ha ottenuto un misero punteggio di 26 punti in 20 Gran Premi, ha saltato circa la metà delle gare e, insieme a Márquez, ha causato più di 50 cadute.

Joan Mir ha ottenuto solo cinque punti la domenica in tutto l'anno. Il suo miglior risultato: il 5° posto al mancato GP in India. Incredibile: Mir non è riuscito a ottenere un solo punto nelle gare sprint durante l'intera stagione! Il suo connazionale Jorge Martin, invece, ne ha vinte nove.

"L'unica gara impeccabile è stato il 13° posto di Joan Mir in Qatar", è stato l'ultimo commento del team Repsol.

Il talento dello spagnolo, che ha vinto il titolo mondiale Moto3 nel 2017 con la Leopard-Honda per poi passare alla Marc VDS in Moto2, è indiscusso. Ma si dice che Mir sia troppo delicato per la fossa dei serpenti che è la MotoGP. Cade troppo rapidamente in un buco quando sorgono problemi, ha la tendenza a piagnucolare quando si infortuna e ha ottenuto una sola vittoria in 81 gare di MotoGP. È rimasto senza vittorie in Moto2, mentre Joan Mir ha trionfato undici volte in Moto3.

Joan Mir si è reso più volte impopolare con la HRC nel 2023, quando ha tardato troppo a rientrare dall'infortunio prima di tornare in moto.

Sabato ha subito un infortunio alla mano al Mugello. Nella classe Moto2, Arón Canet ha subito un infortunio simile ed è tornato in moto il giorno successivo. Mir si è ripreso, ma non ha partecipato al GP di Germania il fine settimana successivo.

Joan Mir è stato clamorosamente incoronato campione del mondo in sella alla Suzuki nella turbolenta stagione 2020 del coronavirus (solo 14 Gran Premi)! Marc Márquez si era infortunato all'apertura della stagione a Jerez, la Yamaha era afflitta dallo scandalo delle valvole e la Ducati non era ancora competitiva su tutte le piste con Dovizioso. Joan Mir ha approfittato del momento - e ha vinto il Campionato del Mondo davanti a Franky Morbidelli (tre vittorie in questa stagione), Alex Rins, Andrea Dovizioso e Pol Espargaró (KTM).

Anche Joan Mir ha concluso il Mondiale 2021 al terzo posto, ma nel 2022 l'annunciato ritiro della Suzuki lo ha colpito molto più del suo compagno di squadra Rins, che ha vinto due gare nel finale e ha concluso il Mondiale al settimo posto. Mir è precipitato al 15° posto nel Campionato del Mondo ed è arrivato alla Repsol-Honda senza fiducia, dove il sei volte campione del mondo Marc Márquez era comunque al comando e Mir aveva già subito una batosta durante i test invernali.

Il maiorchino è andato a segno solo tre volte quest'anno. Mai in volata.

Alex Rins, invece, che ha solo 21 mesi in più, ha già ottenuto sei vittorie in MotoGP e ha sfidato la mancanza di potenza della Honda RC213V, ad esempio conquistando il secondo posto in volata per il team LCR in Texas e la vittoria domenica.

Dopo la devastante frattura di tibia e perone al Mugello, Rins ha fatto il suo rientro zoppicando con le stampelle, ma ha comunque stretto i denti e ha conquistato un ottimo 9° posto in Indonesia, eclissando nettamente Joan Mir nella classifica del campionato nonostante la lunga pausa dalle gare, totalizzando più del doppio dei punti, ovvero 54.

Durante il GP del Qatar di sabato sera, il manager di Joan Mir, Francisco "Paco" Sanchez, è stato osservato mentre conversava intensamente con il direttore del team Mooney VR46 Uccio Salucci. Questa conversazione ha portato alcuni media a ipotizzare che Sanchez stesse cercando di liberare all'ultimo momento il suo protetto dal contratto con la HRC per affidarlo al team Ducati di Rossi invece che a Marini.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, tuttavia, Paco Sanchez ha chiarito: "Questo incontro riguardava la stagione 2025. Gestisco anche altri piloti, ad esempio Remy Gardner. E in questo ruolo, è mio dovere essere in costante contatto con tutte le squadre e ascoltare i loro piani".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431