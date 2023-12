O acidente de Joan Mir: será demasiado delicado?

A contratação do antigo campeão do mundo de MotoGP Joan Mir revelou-se um fracasso total para a Repsol Honda. Depois de terminar em 22º lugar no Campeonato do Mundo, o maiorquino só pode ser ajudado por uma análise implacável dos seus erros.

Fabio Di Giannantonio, que está desempregado na Gresini, conquistou um terceiro e um segundo lugares nos últimos cinco Grandes Prémios, bem como a vitória em Doha contra Pecco Bagnaia. Por este desempenho, foi recompensado com o lugar vago na equipa Mooney VR46 de Rossi, uma vez que Luca Marini se despediu surpreendentemente em novembro e acordou um contrato de dois anos com a Repsol Honda, embora o companheiro de equipa de Marc Márquez, Joan Mir, não tenha terminado acima do 22º lugar no Campeonato de Pilotos. Marc Mir marcou apenas 26 pontos em 20 Grandes Prémios, falhou cerca de metade das corridas e, juntamente com Márquez, provocou mais de 50 acidentes.

Joan Mir só marcou cinco pontos no domingo durante todo o ano. O seu melhor resultado: 5º lugar no GP da Índia, que foi um fracasso. Inacreditável: Mir não conseguiu marcar um único ponto nas corridas de sprint durante toda a época! O seu compatriota Jorge Martin, por outro lado, ganhou nove delas.

"A única corrida sem falhas foi o 13º lugar de Joan Mir no Qatar", foi o último comentário da equipa Repsol.

O talento do espanhol, que ganhou o título do Campeonato do Mundo de Moto3 em 2017 com a Leopard-Honda e depois mudou para a Marc VDS na Moto2, é indiscutível. Mas há rumores de que Mir é demasiado delicado para o ninho de cobras que é o MotoGP. Ele cai num buraco muito rapidamente quando surgem problemas, tem uma tendência para choramingar quando se lesiona e só conquistou uma vitória em 81 corridas de MotoGP. Continuou sem vencer na Moto2, enquanto Joan Mir triunfou onze vezes na Moto3.

Joan Mir tornou-se impopular junto da HRC várias vezes em 2023, quando demorou demasiado tempo a regressar de uma lesão antes de voltar a subir para a moto.

Ele sofreu uma lesão na mão em Mugello no sábado. Na classe Moto2, Arón Canet sofreu uma lesão semelhante e regressou à mota no dia seguinte. Mir recuperou - e também não competiu no GP da Alemanha no fim de semana seguinte.

Joan Mir foi sensacionalmente coroado campeão do mundo com a Suzuki na turbulenta época do coronavírus de 2020 (apenas 14 Grandes Prémios)! Marc Márquez lesionou-se na abertura da época em Jerez, a Yamaha foi afetada pelo escândalo das válvulas e a Ducati ainda não era competitiva em todas as pistas com Dovizioso. Joan Mir aproveitou o momento - e venceu o Campeonato do Mundo à frente de Franky Morbidelli (três vitórias esta época), Alex Rins, Andrea Dovizioso e Pol Espargaró (KTM).

Joan Mir também terminou o Campeonato do Mundo de 2021 em terceiro lugar, mas em 2022 a anunciada retirada da Suzuki afectou-o muito mais do que o seu companheiro de equipa Rins, que venceu duas corridas na final e terminou em sétimo no Campeonato do Mundo. Mir caiu para o 15º lugar no Campeonato do Mundo e chegou à Repsol-Honda sem confiança, onde o hexacampeão mundial Marc Márquez estava no comando de qualquer maneira e Mir já tinha sofrido uma derrota durante os testes de inverno.

O maiorquino só pontuou três vezes este ano. Nunca no sprint.

Alex Rins, por outro lado, que é apenas 21 meses mais velho, já somou seis vitórias no MotoGP e desafiou a falta de potência da Honda RC213V, por exemplo, ao conseguir o segundo lugar no sprint para a equipa LCR no Texas e a vitória no domingo.

E depois da devastadora fratura da tíbia e da fíbula em Mugello, Rins coxeou com muletas no seu regresso, mas mesmo assim cerrou os dentes e conseguiu um forte 9º lugar na Indonésia, eclipsando claramente Joan Mir na classificação do campeonato, apesar da longa paragem das corridas, marcando mais do dobro dos pontos, nomeadamente 54.

No GP do Qatar, no sábado à noite, o manager de Joan Mir, Francisco "Paco" Sanchez, foi observado a ter uma conversa intensa com o diretor da equipa Mooney VR46, Uccio Salucci. Esta conversa levou alguns meios de comunicação social a especularem que Sanchez estava a tentar fazer com que o seu protegido rescindisse o contrato com a HRC à última hora e o colocasse na equipa Ducati de Rossi em vez de Marini.

No entanto, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Paco Sanchez esclareceu: "Esta reunião foi sobre a época de 2025. Também sou responsável por outros pilotos, por exemplo, Remy Gardner. E nesta função, é meu dever estar em contacto constante com todas as equipas e ouvir os seus planos".

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431