Pierer Mobility : la recherche de créneaux supplémentaires est laborieuse

La société Pierer Mobility AG n'a pas encore pris de décision définitive quant à la possibilité d'équiper une troisième équipe de MotoGP en 2025. Et lorsque l'on saura au printemps pour quels pilotes des créneaux seront éventuellement nécessaires, il n'y aura pas beaucoup de possibilités d'offrir deux nouvelles places de départ. En effet, selon les informations de SPEEDWEEK.com, Valentino Rossi et sa future équipe Pertamina-VR46 (pilotes 2024 : Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio) prévoient fermement de passer chez Yamaha en tant qu'équipe cliente n°1 après la saison 2024 et trois années Ducati.

Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing, n'a jamais caché tout au long de l'année qu'il fallait absolument fournir à nouveau une équipe satellite pour 2025 et que Rossi était le partenaire souhaité. En effet, le neuvième champion du monde a signé un nouveau contrat d'ambassadeur Yamaha et gère également, avec son infrastructure et son personnel, le team Master Camp Moto2-Yamaha VR46 avec les futurs pilotes Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba.

Et tandis que le propriétaire de l'équipe GASGAS-Tech3, Hervé Poncharal, possède un contrat exceptionnel de cinq ans en MotoGP avec le groupe Pierer jusqu'à fin 2026, l'accord entre le propriétaire de l'équipe LCR, Lucio Cecchinello, et le HRC expire fin 2024.

Mais l'Italien, septuple vainqueur du GP 125 cm3, exploite son écurie LCR avec Honda depuis 2006, c'est pourquoi il espère maintenant obtenir un meilleur matériel pour son duo de pilotes Zarco & Nakagami et verra ensuite si d'autres opportunités se présentent.

Chez Pramac-Ducati, le fournisseur de motos ne changera certainement pas, car Paolo Campinoti est le partenaire le plus fiable de l'usine de Borgo Panigale depuis 2005 et a remporté pour la première fois en 2023 des courses de MotoGP avec les deux pilotes Martin et Zarco, quatre pour l'Espagnol et une pour le Français.

La possibilité de reprendre les deux créneaux RNF, qui semblait encore envisageable cet été, l'écurie roumano-malaise ayant connu des turbulences financières dès sa première saison de course, doit également être écartée. En effet, Aprilia Racing va signer un contrat de deux à trois ans avec la nouvelle équipe Trackhouse Racing du millionnaire américain Justin Marks, propriétaire d'une équipe de NASCAR.

Et si les managers de Pierer-Mobility signent vraiment pour 2025 un pilote de haut niveau comme Enea Bastianini (quatre victoires en 2022, troisième du championnat du monde), il faudra selon toute vraisemblance le placer chez Red Bull KTM (en 2024 avec Brad Binder et Jack Miller) ou chez GASGAS Tech3 (en 2024 avec Augusto Fernández et le rookie Pedro Acosta). Binder n'a pas de souci à se faire, car son contrat d'usine KT M a été prolongé en août pour 2025 et 2026. Et le double champion du monde maison Acosta, considéré comme le "nouveau Marc Márquez", devrait lui aussi terminer sa carrière de préférence chez les Autrichiens.

Gresini Racing fait également défaut en tant que partenaire : L'équipe de Marc et Alex Márquez s'est mise d'accord avec Ducati Corse sur un nouveau contrat de deux ans pour 2024 et 2025.

Le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, souhaite depuis trois ans déjà que chaque constructeur de MotoGP gère une équipe cliente. Et il ne cache pas qu'il est favorable à ce que Yamaha s'allie à Rossi, que LCR reste chez Honda et que Trackhouse reprenne le deal Aprilia de RNF.