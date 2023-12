Mobilità Pierer: ricerca di slot aggiuntivi noiosa

Il Gruppo Pierer aveva più piloti che posti per la stagione 2024 del MotoGP, motivo per cui Pol Espargaró ha dovuto terminare la sua carriera di pilota titolare. Anche per il 2025 le cose si preannunciano poco rosee, con ulteriori posti in squadra.

Pierer Mobility AG non ha ancora preso una decisione definitiva sull'opportunità di allestire un terzo team MotoGP nel 2025. E quando in primavera sarà chiaro quali piloti avranno bisogno di slot, non ci saranno molte opportunità per due nuove posizioni di partenza. Secondo le informazioni fornite da SPEEDWEEK.com, Valentino Rossi e il suo futuro team Pertamina VR46 (piloti 2024: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio) stanno pensando di passare alla Yamaha come team cliente numero 1 dopo la stagione 2024 e tre anni di Ducati.

Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, non ha mai nascosto per tutto l'anno che per il 2025 dovrebbe essere fornito nuovamente un team satellite e che Rossi è il partner preferito. Il nove volte campione del mondo ha firmato un nuovo contratto come ambasciatore Yamaha e gestisce anche il team Moto2 Yamaha VR46 Master Camp con i futuri piloti Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba con le sue infrastrutture e il suo staff.

Mentre il proprietario del team GASGAS-Tech3 Hervé Poncharal ha un eccezionale contratto quinquennale per la MotoGP con il Gruppo Pierer fino alla fine del 2026, il proprietario del team LCR Lucio Cecchinello scade alla fine del 2024.

L'italiano, sette volte vincitore del GP della 125, gestisce la sua squadra LCR con la Honda dal 2006, quindi spera di trovare materiale migliore per la sua coppia di piloti Zarco e Nakagami e poi vedrà se si presenteranno altre opportunità.

Il fornitore di moto di Pramac-Ducati non cambierà di certo, visto che dal 2005 Paolo Campinoti è il team partner più affidabile della Casa di Borgo Panigale e che sia Martin che Zarco hanno vinto per la prima volta gare di MotoGP nel 2023, quattro lo spagnolo e una il francese.

Anche la possibilità di rilevare i due slot della RNF, che in estate sembrava ancora ipotizzabile perché la scuderia rumeno-malese stava già vivendo turbolenze finanziarie nella sua prima stagione agonistica, deve essere scartata. Aprilia Racing firmerà un contratto di due o tre anni con il nuovo team Trackhouse Racing del milionario americano e proprietario di una scuderia NASCAR Justin Marks.

E se i manager di Pierer Mobility dovessero davvero ingaggiare un pilota di punta come Enea Bastianini (quattro vittorie nel 2022, terzo nel Campionato del Mondo) per il 2025, molto probabilmente dovrà essere ospitato alla Red Bull KTM (2024 con Brad Binder e Jack Miller) o alla GASGAS Tech3 (2024 con Augusto Fernández e il debuttante Pedro Acosta). Binder non ha nulla da temere, visto che il suo contratto KT M works è stato prolungato in agosto per il 2025 e il 2026. Anche il due volte campione del mondo Acosta, considerato il "nuovo Marc Márquez", dovrebbe concludere la sua carriera con gli austriaci.

Anche Gresini Racing non è più un partner: Il team di Marc e Alex Márquez ha concordato un nuovo contratto biennale con Ducati Corse per il 2024 e il 2025.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, tre anni fa voleva che ogni costruttore di MotoGP gestisse un team clienti. E non nasconde di essere favorevole a che la Yamaha unisca le forze con Rossi, che la LCR rimanga con la Honda e che Trackhouse rilevi l'accordo con l'Aprilia dalla RNF.