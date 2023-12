Mobilidade Pierer: a procura de faixas horárias adicionais é aborrecida

O Grupo Pierer tinha mais pilotos do que vagas para a época de MotoGP de 2024, razão pela qual Pol Espargaró teve de terminar a sua carreira como piloto regular. As coisas também parecem sombrias para 2025 com lugares adicionais na equipa.

A Pierer Mobility AG ainda não tomou uma decisão final sobre a possibilidade de equipar uma terceira equipa de MotoGP em 2025. E quando se tornar claro, na primavera, quais os pilotos que podem precisar de vagas, não haverá muitas oportunidades para duas novas posições de partida. De acordo com informações do SPEEDWEEK.com, Valentino Rossi e a sua futura equipa Pertamina VR46 (pilotos de 2024: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio) estão a planear mudar para a Yamaha como equipa cliente nº 1 após a época de 2024 e três anos de Ducati.

Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, nunca escondeu ao longo do ano que uma equipa satélite deveria definitivamente ser fornecida novamente para 2025 e que Rossi é o parceiro preferido. O nove vezes campeão do mundo assinou um novo contrato como embaixador da Yamaha e também opera a equipa de Moto2 Yamaha VR46 Master Camp com os futuros pilotos Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba com a sua infraestrutura e pessoal.

E enquanto o proprietário da equipa GASGAS-Tech3, Hervé Poncharal, tem um contrato excecional de MotoGP de cinco anos com o Grupo Pierer até ao final de 2026, o acordo do proprietário da equipa LCR, Lucio Cecchinello, com a HRC expira no final de 2024.

Mas o italiano, sete vezes vencedor de GPs de 125cc, tem gerido a sua equipa de corridas LCR com a Honda desde 2006, pelo que espera agora por melhor material para a sua dupla de pilotos Zarco & Nakagami e verá depois se surgem outras oportunidades.

O fornecedor de motos da Pramac-Ducati não vai certamente mudar, uma vez que Paolo Campinoti tem sido a equipa parceira mais fiável da fábrica sediada em Borgo Panigale desde 2005 e tanto Martin como Zarco venceram corridas de MotoGP pela primeira vez em 2023, o espanhol quatro e o francês uma.

A possibilidade de assumir as duas vagas da RNF, que ainda parecia concebível no verão porque a equipa romeno-malaia já estava a passar por turbulências financeiras na sua primeira época de corridas, também deve ser descartada. A Aprilia Racing vai assinar um contrato de dois a três anos com a nova equipa Trackhouse Racing, do milionário americano Justin Marks, proprietário da equipa NASCAR.

E se os responsáveis da Pierer Mobility contratarem realmente um piloto de topo como Enea Bastianini (quatro vitórias em 2022, terceiro no Campeonato do Mundo) para 2025, este terá muito provavelmente de ser acomodado na Red Bull KTM (2024 com Brad Binder e Jack Miller) ou na GASGAS Tech3 (2024 com Augusto Fernández e o estreante Pedro Acosta). Binder não tem nada com que se preocupar, uma vez que o seu contrato de trabalho com a KT M foi prolongado em agosto para 2025 e 2026. E o bicampeão mundial Acosta, que é considerado o "novo Marc Márquez", também deve encerrar sua carreira com os austríacos.

A Gresini Racing também deixou de ser parceira: A equipa de Marc e Alex Márquez acordou um novo contrato de dois anos com a Ducati Corse para 2024 e 2025.

Há três anos, o diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, queria que todos os construtores de MotoGP tivessem uma equipa cliente. E não esconde o facto de ser favorável a que a Yamaha junte forças com Rossi, a LCR permaneça com a Honda e a Trackhouse assuma o acordo com a Aprilia da RNF.