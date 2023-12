MotoGP: premiati i rookie dell'anno e Jorge Martin

Nell'ambito del finale di stagione del MotoGP a Valencia, i Rookies of the Year di tutte le classi del campionato mondiale e il secondo classificato del campionato mondiale, Jorge Martin, sono stati premiati come miglior pilota di un team indipendente.

I "Rookies of the Year" sono stati premiati il sabato sera prima della gara finale di domenica del Campionato del Mondo di Motociclismo di questa stagione. I migliori esordienti della classe, così come Jorge Martin e il suo Prima Pramac Racing Team, sono stati premiati davanti a un pubblico spagnolo entusiasta nella fan zone del Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

David Alonso del Valresa GASGAS Aspar Team è stato il primo a ricevere il premio Moto3 Rookie of the Year da Hervé Poncharal. Poi Sergio Garcia (Pons Wegow Los40), un eroe locale, è salito sul palco come Rookie of the Year nella classe dei pesi medi.

Infine, il talento di GASGAS-Tech3 Augusto Fernández è stato incoronato Rookie of the Year nella classe regina - non aveva concorrenti in questa categoria. Il premio corrispondente è stato consegnato da Paolo Simoncelli. Il 26enne madrileno si unisce a un gruppo illustre che comprende anche Nicky Hayden (2003), Dani Pedrosa (2006), Jorge Lorenzo (2008), Stefan Bradl (2012), Marc Márquez (2013) e Jorge Martin (2021).

Infine, le forti prestazioni del secondo classificato del Campionato del Mondo di quest'anno, Jorge Martin, e del suo Prima Pramac Racing Team, sono state al centro dell'attenzione. Lo spagnolo è stato premiato come miglior pilota di una squadra indipendente, mentre il team manager Gino Borsoi ha accettato il trofeo a nome della squadra stessa.

Premio "Esordiente dell'anno" della MotoGP

2002 (3 esordienti): Daijiro Kato (Honda)

2003 (7 esordienti): Nicky Hayden (Honda)

2004 (4 esordienti): Rubén Xaus (Ducati)

2005 (3 esordienti): Toni Elías (Yamaha)

2006 (4 esordienti): Dani Pedrosa (Honda)

2007: (1 esordiente): Sylvain Guintoli (Yamaha)

2008: (4 esordienti): Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009 (3 esordienti): Mika Kallio (Ducati)

2010 (6 esordienti): Ben Spies (Yamaha)

2011 (2 esordienti): Cal Crutchlow (Yamaha)

2012 (6 esordienti): Stefan Bradl (Honda)

2013 (6 esordienti): Marc Márquez (Honda)

2014 (4 esordienti): Pol Espargaró (Yamaha)

2015 (4 esordienti): Maverick Viñales (Suzuki)

2016 (1 esordiente): Tito Rabat (Honda)

2017 (4 esordienti): Johann Zarco (Yamaha)

2018 (5 esordienti): Franco Morbidelli (Honda)

2019 (4 esordienti): Fabio Quartararo (Yamaha)

2020 (3 esordienti): Brad Binder (KTM)

2021(4 esordienti): Jorge Martin (Ducati)

2022 (5 esordienti): Marco Bezzecchi (Ducati)

2023 (1 esordiente): Augusto Fernández (KTM)

Esordiente dell'anno 2023

Moto3: David Alonso

Moto2: Sergio Garcia

MotoGP: Augusto Fernández

Miglior pilota indipendente: Jorge Martin

Miglior squadra indipendente: Prima Pramac Racing