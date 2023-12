MotoGP: Rookies do Ano e Jorge Martin distinguidos



por Otto Zuber - Automatic translation from German

Gold & Goose

No âmbito do final da época de MotoGP em Valência, os Rookies do Ano em todas as classes do campeonato do mundo e o segundo classificado do campeonato do mundo, Jorge Martin, foram distinguidos como o melhor piloto de uma equipa independente.

