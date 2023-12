FIM Awards a Liverpool: premiati tutti i campioni del mondo

I Campioni del Mondo di Motociclismo del 2023 sono stati premiati e celebrati dalla Federazione Motociclistica Mondiale FIM a Liverpool in occasione dei "FIM Awards".

Quasi una settimana dopo l'emozionante finale del MotoGP, il FIM Awards Gala ha riunito le stelle delle due ruote a Liverpool, in Inghilterra. I "Campioni del Mondo" di tutte le discipline sono stati premiati per i loro successi nel corso di un'elegante cerimonia. I campioni del mondo GP Bagnaia, Acosta e Masià si sono vestiti per l'occasione.

Il campione del mondo della MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) si è rallegrato per la sua seconda vittoria nella classe regina. È l'unico pilota nell'era della MotoGP a quattro tempi (iniziata nel 2022) insieme a Valentino Rossi e Marc Márquez a difendere con successo il suo titolo.

Il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ha provato la sua moto GASGAS MotoGP solo martedì a Valencia. Il campione del mondo Moto3 Jaume Masiá (Leopard Racing) ha testato per la prima volta lunedì la sua nuova Kalex per la stagione Moto2 presso Pertamina SAG.

Mattia Casadei (HP Pons Los40) è stato celebrato come il primo Campione del Mondo MotoE della storia. Il campione del mondo Superbike Álvaro Bautista e il campione della Moto3 Junior GP Angel Piqueras hanno ritirato le loro medaglie e diplomi.