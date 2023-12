Prémios FIM em Liverpool: Todos os campeões do mundo homenageados

Quase uma semana após a emocionante final do MotoGP, a Gala dos Prémios FIM reuniu as estrelas da cena das duas rodas em Liverpool, Inglaterra. Os "Campeões do Mundo" de todas as diferentes disciplinas foram homenageados pelos seus sucessos numa cerimónia elegante. Os campeões do mundo de MotoGP Bagnaia, Acosta e Masià vestiram-se a rigor para a ocasião.

O Campeão do Mundo de MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ficou muito satisfeito com a sua segunda vitória na categoria rainha. Ele é o único piloto na era dos quatro tempos do MotoGP (que começou em 2022), ao lado de Valentino Rossi e Marc Márquez, a defender com sucesso o seu título.

O Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), só testou a sua moto GASGAS MotoGP durante a semana, na terça-feira, em Valência. O Campeão do Mundo de Moto3 Jaume Masiá (Leopard Racing) testou a sua nova Kalex para a época de Moto2 na Pertamina SAG pela primeira vez na segunda-feira.

Mattia Casadei (HP Pons Los40) também foi celebrado como o primeiro Campeão do Mundo de MotoE da história. O Campeão do Mundo de Superbike Álvaro Bautista e o Campeão do GP Júnior de Moto3 Angel Piqueras receberam as suas medalhas e diplomas.