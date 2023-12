Championnat du monde MotoGP : les usines s'opposent à davantage de courses

Jusqu'à la fin de l'année 2026, les équipes de MotoGP doivent accepter un maximum de 22 événements de Grand Prix. Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia et KTM sont unanimes : ils n'accepteront pas plus d'événements, même après 2026.

En 2022 et 2023, 20 Grands Prix ont eu et auront lieu, et comme le GP du Qatar a dû être déplacé une fois en automne en raison de la reconstruction du circuit, on a assisté à une accumulation de huit GP outre-mer après le GP de Misano, avant que le gros du peloton ne revienne en Europe pour la finale à Valence (26.11.).

En 2024, 22 Grands Prix sont prévus pour la première fois, car le Kazakhstan (annulé en 2023) et le MotorLand Aragón reviennent au programme, et l'Inde restera également le théâtre de GP à long terme.

L'année prochaine, le championnat du monde débutera deux semaines plus tôt que cette saison, le 10 mars. Et il y aura trois semaines de vacances d'été après le GP d'Allemagne. La plupart des courses européennes se dérouleront à un rythme de deux semaines.

Mais les constructeurs de MotoGP ont déjà trouvé un accord : Dans le nouveau contrat avec Dorna de 2027 à 2031, les équipes accepteront un maximum de 22 Grand Prix. En effet, il ne doit pas y avoir de situation comme en Formule 1, où 24 dates de GP figurent déjà au calendrier.

Pour les cinq années jusqu'à 2026 inclus, les usines ont accepté un maximum de 22 Grand Prix, mais à l'époque, il n'était pas encore question des Sprint Races supplémentaires. De plus, les équipes MotoGP reçoivent de l'argent supplémentaire de Dorna pour le 21e et le 22e Grand Prix.

Certaines équipes s'efforcent de mettre en place des "job rotations" et d'échanger certains membres de l'équipe pour certaines compétitions.

"Je suis d'accord, la saison 2023 a été très exigeante parce que nous avons dû déplacer le Qatar en novembre. Mais nous avons eu trois week-ends de libre en mai et même cinq en juillet après l'annulation du Kazakhstan", a expliqué Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Entre-temps, certaines équipes envisagent de se rendre aux courses un jour plus tard l'année prochaine afin de réduire les coûts et d'accorder plus de temps de repos à leurs collaborateurs entre les événements GP.

De nouveaux sites de GP ne sont pas prévus, même le KymiRing en Finlande n'est plus à l'ordre du jour. Si un Grand Prix devait être annulé en 2024, le nouvel anneau du Balaton en Hongrie devrait servir de remplacement ; il accueillera également un événement du championnat du monde de Superbike.

L'expansion prévue du MotoGP dans les pays arabes, où coulent le lait et le miel, se fera encore attendre. En effet, le nouveau circuit de Formule 1 de Riyad, qui devrait également être utilisé pour le MotoGP, ne sera pas terminé avant 2026 au plus tôt.

Le calendrier provisoire des GP 2024

10 mars : Circuit de Losail*/Katar

24 mars : Portimão/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

19 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

14 juillet : Sokol Circuit**/Kazakhstan (date non confirmée à ce jour)

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

14 juillet : Sokol Circuit**/Kazakhstan (date non confirmée à ce jour)

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Motegi/Japon

9 septembre : Sepang/Malaisie

06 octobre : Buddh International Circuit/Inde

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Mandalika/Indonésie

03 novembre : Buriram/Thaïlande

17 novembre : Valence/Espagne

* = course de nuit sous les projecteurs

** = date encore incertaine, piste pas encore homologuée