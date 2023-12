Campionato del mondo MotoGP: le fabbriche resistono a un numero ancora maggiore di gare

Nel 2022 e nel 2023 si sono svolti e si svolgeranno 20 Gran Premi e, poiché il GP del Qatar ha dovuto essere rinviato una volta in autunno a causa della ristrutturazione della pista, dopo il GP di Misano c'è stata una serie di otto GP all'estero prima che il trofeo dei GP tornasse in Europa per la finale di Valencia (26/11).

Nel 2024 sono previsti per la prima volta 22 Gran Premi, con il ritorno in programma del Kazakistan (cancellato nel 2023) e del MotorLand Aragón, mentre anche l'India rimarrà una sede di GP a lungo termine.

L'anno prossimo, il Campionato del mondo inizierà due settimane prima rispetto a questa stagione, il 10 marzo. Inoltre, dopo il GP di Germania, ci saranno tre settimane di vacanza estiva. La maggior parte delle gare europee si svolgerà ogni due settimane.

Ma i produttori di MotoGP hanno già trovato un accordo: Nel nuovo contratto con Dorna dal 2027 al 2031, i team accetteranno un massimo di 22 Gran Premi. L'obiettivo è quello di evitare la situazione della Formula 1, dove ci sono già 24 GP in calendario.

Per i cinque anni fino al 2026 compreso, le scuderie hanno accettato un massimo di 22 Gran Premi, ma all'epoca non si era parlato delle gare sprint aggiuntive. I team della MotoGP ricevono anche denaro aggiuntivo dalla Dorna per il 21° e 22° Gran Premio.

Alcuni team cercano di effettuare "rotazioni di lavoro" e di scambiare alcuni membri della squadra per le singole gare.

"Sono d'accordo, la stagione 2023 è stata molto impegnativa perché abbiamo dovuto spostare il Qatar a novembre. Ma abbiamo avuto tre weekend liberi a maggio e addirittura cinque weekend liberi a luglio dopo la cancellazione del Kazakistan", ha spiegato il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Alcuni team stanno valutando la possibilità di recarsi alle gare un giorno più tardi l'anno prossimo, per risparmiare sui costi e dare ai propri dipendenti più tempo per riposare tra un GP e l'altro.

Non sono previste nuove sedi per i GP e il Kymi Ring in Finlandia non è più un problema. Se un Gran Premio verrà cancellato nel 2024, il nuovo Balatonring in Ungheria fungerà da sostituto; vi si terrà anche un evento del Campionato mondiale Superbike.

La prevista espansione del MotoGP nella regione araba, dove scorrono latte e miele, si farà attendere a lungo. Infatti, il nuovo circuito di Formula 1 di Riyadh, che sarà utilizzato anche per la MotoGP, sarà completato non prima del 2026.

Il calendario provvisorio dei GP del 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

19 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

14 luglio: Circuito di Sokol**/Kazakistan (data non ancora confermata)

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

14 luglio: Circuito di Sokol**/Kazakistan (data non ancora confermata)

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Motegi/Giappone

9 settembre: Sepang/Malesia

06 ottobre: Buddh International Circuit/India

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Mandalika/Indonesia

03 novembre: Buriram/Thailandia

17 novembre: Valencia/Spagna

* = Gara notturna sotto i riflettori

** = Data ancora dubbia, pista non ancora omologata