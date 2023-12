Campeonato do Mundo de MotoGP: as fábricas resistem a mais corridas

As equipas de MotoGP devem aceitar um máximo de 22 eventos de Grande Prémio até ao final de 2026. A Honda, a Yamaha, a Ducati, a Aprilia e a KTM concordam que não aceitarão mais eventos depois de 2026.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Em 2022 e 2023, realizaram-se e realizar-se-ão 20 Grandes Prémios e, uma vez que o GP do Qatar teve de ser adiado uma vez para o outono devido à renovação da pista, houve uma coleção de oito GP no estrangeiro após o GP de Misano, antes de o troféu do GP regressar à Europa para a final em Valência (26/11).

Em 2024, estão previstos 22 Grandes Prémios pela primeira vez, uma vez que o Cazaquistão (cancelado em 2023) e o MotorLand Aragón regressarão ao programa, enquanto a Índia continuará a ser um local de GP a longo prazo.

No próximo ano, o Campeonato do Mundo começará duas semanas mais cedo do que esta época, a 10 de março. E haverá três semanas de férias de verão após o GP da Alemanha. A maioria das corridas europeias terá lugar de duas em duas semanas.

Mas os fabricantes de MotoGP já chegaram a um acordo: No novo contrato com a Dorna, de 2027 a 2031, as equipas aceitarão um máximo de 22 Grandes Prémios. O objetivo é evitar a situação da Fórmula 1, onde já existem 24 datas de GP no calendário.

Para os cinco anos até 2026, inclusive, as fábricas concordaram com um máximo de 22 Grandes Prémios, mas na altura não foi feita qualquer referência às corridas de velocidade adicionais. As equipas de MotoGP também recebem dinheiro adicional da Dorna para os 21º e 22º Grandes Prémios.

Algumas equipas tentam fazer "rotações de trabalho" e trocar alguns membros da equipa para corridas individuais.

"Concordo, a época de 2023 foi muito difícil porque tivemos de mudar o Qatar para novembro. Mas tivemos três fins-de-semana livres em maio e até cinco fins-de-semana livres em julho, após o cancelamento do Cazaquistão", explicou o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Algumas equipas estão agora a considerar viajar para as corridas um dia mais tarde no próximo ano, a fim de poupar custos e dar aos seus empregados mais tempo de descanso entre os GP.

Não estão planeados novos locais para os GP, e o Kymi Ring na Finlândia já não é um problema. Se um Grande Prémio for cancelado em 2024, o novo Balatonring, na Hungria, servirá de substituto; um evento do Campeonato do Mundo de Superbike também será realizado lá.

A planeada expansão do MotoGP na região da Arábia, onde corre o leite e o mel, ainda vai demorar muito tempo. Isto porque a nova pista de Fórmula 1 em Riade, que também será utilizada para o MotoGP, não estará concluída antes de 2026, na melhor das hipóteses.

O calendário provisório do GP de 2024

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão/Portugal

07 de abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 de abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

19 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

14 de julho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão (data ainda não confirmada)

30 de junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

14 julho: Sokol Circuit**/Kazaquistão (data ainda não confirmada)

04 de agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 de setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 de setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Motegi/Japão

9 setembro: Sepang/Malásia

06 outubro: Buddh International Circuit/Índia

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 de outubro: Mandalika/Indonésia

03 novembro: Buriram/Tailândia

17 de novembro: Valência/Espanha

* = Corrida nocturna com projectores

** = Data ainda questionável, pista ainda não homologada