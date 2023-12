Marc Márquez: "No se puede ganar nada sin velocidad punta"

Marc Márquez también explicó en el penúltimo Gran Premio en Lusail, Qatar, que no tenía otra opción para conseguir una buena posición en parrilla en esta rápida pista con la actual Honda RC213V que buscar un rebufo óptimo. "Porque simplemente no teníamos suficiente velocidad punta. Los ingenieros de Honda lo saben. Tienen que mejorar este punto en el futuro. Porque no siempre se puede confiar en poder salvar un fin de semana con maniobras como la de Doha".

En el test de Sepang, Marc Márquez había expresado su convicción de que había suficiente potencia en el motor Honda, pero que no se podía transferir a la pista por falta de tracción.

¿No ha hecho Honda ningún progreso significativo durante los 20 Grandes Premios con numerosas actualizaciones de chasis y nueve meses? "Cuando hice este comentario en Sepang, estábamos utilizando una aerodinámica muy pequeña. Últimamente teníamos alerones mucho más grandes, lo que significa menos velocidad punta. Sin duda necesitamos más potencia de motor para los alerones más grandes. Como piloto, lo he hecho lo mejor que he podido en la pista y siempre he intentado dar la mejor información a los ingenieros de HRC e indicarles la dirección correcta para el futuro. En Doha se lo dejé claro: sin velocidad punta no se puede hacer nada en ningún campeonato. Porque allí perdí una posición en cada recta de la carrera".

En la calificación de Doha, Marc volvió a quedarse atrapado detrás de Pecco Bagnaia y se aseguró el séptimo puesto en la parrilla. ¿Fue justo? "Voy a dar una respuesta honesta. En Qatar fui un segundo más lento. Con esta moto, en circuitos como éste, con rebufo, se convierte en una moto diferente. Entiendo que la gente me haya criticado últimamente por buscar constantemente a un piloto rápido delante de mí. Pero en el pasado, los pilotos siempre se han colado en mi rebufo. Y como siempre me centraba en mí mismo, no me molestaban. Por eso esta temporada también me he esforzado en no molestar al piloto de delante".

Márquez subrayó que no era el único piloto de Honda que buscaba constantemente un rebufo cuando había que completar un "time attack" importante. Marc: "Joan Mir nunca necesitó un rebufo el año pasado en Suzuki. Este año lo ha buscado constantemente. Este es un punto que Honda debe mejorar en el futuro. Pude salvar mi fin de semana en Valencia gracias al rebufo en la calificación. Pero en Malasia, por ejemplo, donde tuve que rodar solo en la calificación porque el rebufo no funcionó, caí hasta la 20ª posición de la parrilla".

¿No tuvo Marc Márquez la sensación de que perseguir a Bagnaia en la calificación de Valencia fue demasiado, es decir, más allá del límite? "Sí, si miras dónde acabó el segundo mejor piloto de Honda, entonces mi maniobra probablemente fue más allá del límite", admitió el seis veces Campeón del Mundo de MotoGP. Como recordatorio: Márquez fue séptimo en la parrilla de Doha; sus colegas de Honda Mir, Lecuona y Nakagami fueron 20º, 21º y 22º en las tres últimas posiciones de la parrilla.

En Doha y también en Valencia, hubo de nuevo algunas escaramuzas en la pista. El viernes, Pol Espargaró y Bezzecchi discutieron en Doha, mientras que el sábado Aleix Espargaró y Morbidelli se enfrentaron violentamente.

¿Qué tiene que decir Marc Márquez? "Hemos tenido muchas carreras en las últimas semanas, y cuando hay más carreras, aumentan las posibilidades de que se produzcan este tipo de situaciones e incidentes", dijo el futuro piloto de Gresini Ducati. "Esto no da la mejor imagen para el campeonato. Entiendo que Aleix fuera penalizado cuando golpeó a Franky. Pero no entiendo por qué Bezzecchi no fue penalizado. Aleix tuvo que perder seis puestos en la parrilla y pagar 10.000 euros, mientras que Bezzecchi no fue penalizado. Eso no es igualdad de trato. La única ventaja de este tipo de incidentes: Despiertan expectación en las redes sociales y son entretenidos, siempre que uno mismo no se vea implicado. Pero no es bueno para la imagen de nuestro deporte. Tenemos que tener cuidado".