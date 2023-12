Marc Márquez : "Rien ne peut être gagné sans vitesse de pointe".

Marc Márquez a également expliqué, lors de l'avant-dernier Grand Prix à Lusail, au Qatar, que sur cette piste rapide, il n'avait pas d'autre choix pour obtenir une bonne place sur la grille de départ avec la Honda RC213V actuelle que de chercher un sillage optimal. "Car nous n'avions tout simplement pas assez de vitesse de pointe. Les ingénieurs de Honda le savent. Ils doivent s'améliorer sur ce point à l'avenir. Car on ne peut pas compter en permanence sur des manœuvres comme celle de Doha pour sauver un week-end".

Lors des tests de Sepang, Marc Márquez avait pourtant exprimé sa conviction que le moteur Honda était suffisamment puissant, mais qu'il n'était pas possible de l'utiliser sur la piste en raison d'un manque de traction.

Honda n'a-t-elle pas fait de progrès significatifs au cours des 20 Grand Prix avec plusieurs nouvelles mises à jour du châssis et pendant neuf mois ? "Lorsque j'ai fait ce commentaire à Sepang, nous utilisions une aérodynamique très réduite. Dernièrement, nous avons eu des ailerons nettement plus étendus, ce qui signifie moins de vitesse de pointe. Pour les winglets plus grands, nous avons certainement besoin de plus de puissance moteur. En tant que pilote, j'ai fait de mon mieux sur la piste et j'ai toujours essayé, jusqu'à la fin, de donner le meilleur feedback aux ingénieurs du HRC et de les orienter dans la bonne direction pour l'avenir. A Doha, je leur ai dit clairement : sans vitesse de pointe, vous ne pouvez rien faire dans aucun championnat. Car là-bas, j'ai perdu une position dans chaque ligne droite de la course".

Lors des qualifications de Doha, Marc s'est en tout cas à nouveau collé derrière Pecco Bagnaia pour s'assurer la septième place sur la grille. Était-ce juste ? "Je donne une réponse honnête. Seul, j'ai été une seconde plus lent au Qatar. Sur cette monture, sur ce genre de piste, avec un vent de face, c'est une autre moto. Je comprends si les gens m'ont souvent reproché ces derniers temps d'avoir constamment cherché un pilote rapide devant moi. Mais par le passé, des pilotes se sont toujours accrochés à mon sillage. Et comme je me suis à chaque fois concentré sur moi-même, ils ne m'ont pas dérangé. C'est pourquoi, cette saison, je me suis également efforcé de ne pas gêner celui qui me précédait".

Márquez a souligné qu'il n'était pas le seul pilote Honda à chercher constamment à se mettre à l'abri du vent lorsqu'un "time attack" important devait être effectué. Marc : "L'année dernière, Joan Mir n'a jamais eu besoin de se faire suivre chez Suzuki. Cette année, il en a cherché un sans arrêt. C'est un point que Honda doit améliorer à l'avenir. C'est grâce au sillage en qualification que j'ai pu sauver mon week-end à Valence. Mais par exemple en Malaisie, où j'ai dû rouler seul en qualification parce que le 'slipstream' n'a pas fonctionné, je suis retombé à la 20e place sur la grille".

Marc Márquez n'a-t-il pas eu le sentiment que la poursuite de Bagnaia lors des qualifications de Valence était trop importante, c'est-à-dire au-delà de la limite ? "Oui, si l'on regarde où le deuxième meilleur pilote Honda a fini, ma manœuvre était probablement au-dessus de la limite", a reconnu le sextuple champion du monde MotoGP. Pour rappel, Márquez s'était classé septième sur la grille de départ à Doha ; ses collègues Honda Mir, Lecuona et Nakagami s'étaient parqués aux trois dernières places de la grille, soit 20, 21 et 22.

A Doha, comme à Valence, quelques escarmouches ont à nouveau éclaté sur la piste. Vendredi, Pol Espargaró et Bezzecchi se sont disputés à Doha et samedi, Aleix Espargaró et Morbidelli s'y sont violemment affrontés.

Qu'en pense Marc Márquez ? "Nous avons eu beaucoup de courses ces dernières semaines et lorsqu'il y a plus de compétitions, les chances d'avoir ce genre de situations et d'incidents augmentent", a constaté le futur pilote Gresini-Ducati. "Cela ne donne pas la meilleure image du championnat. Je comprends qu'Aleix ait été sanctionné lorsqu'il a donné un coup à Franky. Mais je ne comprends pas pourquoi Bezzecchi n'a pas été sanctionné. Aleix a dû reculer de six places sur la grille et payer 10.000 euros, alors qu'il ne s'est rien passé pour Bezzecchi. Ce n'est pas une égalité de traitement. Le seul avantage de tels incidents : Cela fait bouger les choses dans les médias sociaux et c'est divertissant tant que l'on n'est pas soi-même impliqué. Mais pour l'image de notre sport, ce n'est pas avantageux. C'est là que nous devons faire attention".