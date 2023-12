Marc Márquez: "Senza velocità massima non si vince nulla".

Marc Márquez ha anche spiegato, in occasione del penultimo Gran Premio a Lusail, in Qatar, che per ottenere una buona posizione in griglia su questa pista veloce con l'attuale Honda RC213V non aveva altra scelta che cercare una scia ottimale. "Perché semplicemente non avevamo abbastanza velocità massima. Gli ingegneri Honda lo sanno. Devono migliorare questo aspetto in futuro. Perché non si può sempre contare sulla possibilità di salvare un weekend con manovre come quella di Doha".

Nei test di Sepang, Marc Márquez aveva espresso la convinzione che la potenza del motore Honda fosse sufficiente, ma che non potesse essere trasferita in pista a causa della mancanza di trazione.

La Honda non ha fatto alcun progresso significativo durante i 20 Gran Premi con numerosi nuovi aggiornamenti del telaio e nove mesi? "Quando ho fatto questo commento a Sepang, stavamo usando un'aerodinamica molto piccola. Più recentemente abbiamo avuto ali molto più grandi, il che significa meno velocità massima. Abbiamo sicuramente bisogno di una maggiore potenza del motore per le alette più grandi. Come pilota, ho fatto del mio meglio in pista e ho sempre cercato di dare il miglior feedback agli ingegneri HRC, indicando loro la giusta direzione per il futuro. A Doha ho detto loro chiaramente: senza velocità massima non si può fare nulla in nessun campionato. Perché in gara ho perso una posizione su ogni rettilineo".

Nelle qualifiche di Doha, Marc è rimasto ancora una volta bloccato dietro Pecco Bagnaia e si è assicurato il settimo posto in griglia. È stato giusto? "Darò una risposta onesta. In Qatar ero più lento di un secondo. Con questa moto, su piste come questa con la scia, diventa una moto diversa. Capisco che negli ultimi tempi mi abbiano criticato perché cercavo sempre un pilota veloce davanti a me. Ma in passato i piloti si sono sempre infilati nella mia scia. E siccome mi sono sempre concentrato su me stesso, non mi hanno disturbato. Ecco perché anche in questa stagione ho cercato di non disturbare il pilota davanti a me".

Márquez ha sottolineato di non essere l'unico pilota Honda a cercare costantemente una scia quando si deve portare a termine un importante "time attack". Marc: "Joan Mir non ha mai avuto bisogno di una scia l'anno scorso alla Suzuki. Quest'anno ne cercava costantemente una. Questo è un aspetto che la Honda deve migliorare in futuro. A Valencia sono riuscito a salvare il mio weekend grazie alla scia in qualifica. Ma in Malesia, ad esempio, dove ho dovuto correre da solo in qualifica perché la scia non funzionava, sono retrocesso al 20° posto in griglia".

Marc Márquez non ha avuto la sensazione che inseguire Bagnaia nelle qualifiche di Valencia fosse troppo, cioè oltre il limite? "Sì, se si guarda a dove è arrivato il secondo miglior pilota Honda, allora la mia manovra è stata probabilmente oltre il limite", ha ammesso il sei volte campione del mondo della MotoGP. Per ricordare: Márquez era settimo sulla griglia di partenza a Doha; i suoi colleghi della Honda Mir, Lecuona e Nakagami erano 20°, 21° e 22° nelle ultime tre posizioni della griglia.

A Doha e anche a Valencia si sono verificati alcuni scontri in pista. Venerdì Pol Espargaró e Bezzecchi hanno litigato a Doha, mentre sabato Aleix Espargaró e Morbidelli si sono scontrati violentemente.

Che cosa ha da dire Marc Márquez? "Abbiamo avuto molte gare nelle ultime settimane, e quando ci sono più gare, la possibilità di situazioni e incidenti di questo tipo aumenta", ha detto il futuro pilota della Gresini Ducati. "Questo non rappresenta l'immagine migliore per il campionato. Capisco che Aleix sia stato penalizzato quando ha colpito Franky. Ma non capisco perché Bezzecchi non sia stato penalizzato. Aleix ha dovuto perdere sei posizioni sulla griglia e pagare 10.000 euro, mentre Bezzecchi non è stato penalizzato. Non è una parità di trattamento. L'unico vantaggio di questi incidenti: suscitano scalpore sui social media e sono divertenti, a patto che non si sia coinvolti in prima persona. Ma non fa bene all'immagine del nostro sport. Dobbiamo stare attenti".