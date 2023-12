Marc Márquez: "Não se ganha nada sem velocidade máxima"

Se conhecêssemos Marc Márquez, poderíamos ter adivinhado que ele iria dar tudo por tudo depois do terceiro lugar no sprint em Valência no domingo. A colisão com Jorge Martin, portanto, não foi uma surpresa.

Marc Márquez também explicou no penúltimo Grande Prémio em Lusail, no Qatar, que não tinha outra opção para uma boa posição na grelha nesta pista rápida com a atual Honda RC213V do que procurar um slipstream ideal. "Porque simplesmente não tínhamos velocidade máxima suficiente. Os engenheiros da Honda sabem disso. Eles têm de melhorar este ponto no futuro. Porque nem sempre se pode contar com a possibilidade de salvar um fim de semana com manobras como a de Doha."

No teste de Sepang, Marc Márquez expressou a convicção de que havia potência suficiente no motor Honda, mas que não podia ser transferida para a pista devido à falta de tração.

A Honda não fez absolutamente nenhum progresso significativo durante os 20 Grandes Prémios, com inúmeras actualizações de chassis e nove meses? "Quando fiz este comentário em Sepang, estávamos a usar uma aerodinâmica muito pequena. Recentemente, usámos asas muito maiores, o que significa menos velocidade máxima. Precisamos certamente de mais potência de motor para as asas maiores. Como piloto, dei o meu melhor na pista e tentei sempre dar o melhor feedback aos engenheiros da HRC e indicar-lhes a direção certa para o futuro. Em Doha, deixei claro para eles: sem velocidade máxima não se pode fazer nada em nenhum campeonato. Porque perdi uma posição em todas as rectas da corrida".

Na qualificação em Doha, Marc ficou mais uma vez preso atrás de Pecco Bagnaia e garantiu o sétimo lugar na grelha. Foi justo? "Vou dar uma resposta honesta. Fui um segundo mais lento por minha conta no Qatar. Nesta mota, em pistas como esta, com um slipstream, torna-se uma mota diferente. Compreendo que as pessoas me tenham criticado recentemente por estar constantemente à procura de um piloto rápido à minha frente. Mas, no passado, os pilotos sempre entraram no meu slipstream. E como sempre me concentrei em mim próprio, eles não me incomodavam. É por isso que esta época também me esforcei para não incomodar o piloto da frente."

Márquez sublinhou que não era o único piloto da Honda que estava constantemente à procura de um "slipstream" quando um importante "time attack" tinha de ser completado. Marc: "Joan Mir nunca precisou de um slipstream no ano passado na Suzuki. Este ano estava constantemente à procura de um. Este é um ponto que a Honda tem de melhorar no futuro. Consegui salvar o meu fim de semana em Valência graças ao slipstream na qualificação. Mas na Malásia, por exemplo, onde tive de rodar sozinho na qualificação porque o slipstream não funcionou, caí para 20º na grelha."

Marc Márquez não teve a sensação de que perseguir Bagnaia na qualificação em Valência foi demasiado bom, ou seja, para além do limite? "Sim, se olharmos para onde terminou o segundo melhor piloto da Honda, então a minha manobra foi provavelmente acima do limite", admitiu o hexacampeão do Mundo de MotoGP. Para relembrar: Márquez foi sétimo na grelha em Doha; os seus colegas da Honda, Mir, Lecuona e Nakagami, foram 20º, 21º e 22º nas últimas três posições da grelha.

Em Doha e também em Valência, houve novamente algumas escaramuças na pista. Na sexta-feira, Pol Espargaró e Bezzecchi discutiram em Doha, enquanto no sábado Aleix Espargaró e Morbidelli chocaram violentamente.

O que é que Marc Márquez tem a dizer? "Tivemos muitas corridas nas últimas semanas e quando há mais competições, a probabilidade de tais situações e incidentes aumenta", disse o futuro piloto da Gresini Ducati. "Isto não dá a melhor imagem para o campeonato. Compreendo que o Aleix tenha sido penalizado quando bateu no Franky. Mas não percebo porque é que o Bezzecchi não foi penalizado. O Aleix teve de descer seis lugares na grelha e pagar 10.000 euros, enquanto o Bezzecchi não foi penalizado. Isto não é igualdade de tratamento. A única vantagem deste tipo de incidentes: Dá que falar nas redes sociais e é divertido, desde que não estejamos envolvidos. Mas não é bom para a imagem do nosso desporto. Temos de ter cuidado".