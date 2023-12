Marc Márquez : Quel est son avis sur le sprint ?

Marc Márquez a offert à l'équipe Repsol Honda sa dernière place sur le podium lors de sa présentation d'adieu à Valence après onze années en grande partie glorieuses, samedi au sprint à Valence, avant de s'envoler lourdement dimanche après une collision avec le candidat au titre Jorge Martin.

Dans le dernier quart de la saison, Marc Márquez est tout de même passé de la 16e à la 14e place au championnat du monde des pilotes. Ce bilan doit néanmoins être qualifié de médiocre, car l'homme aux 59 victoires en MotoGP a commencé la saison en bonne santé et était fermement convaincu de pouvoir enfin se battre à nouveau pour le titre mondial en 2023. Son goût du risque s'est développé en conséquence lors du coup d'envoi à Portimão (24-25 mars), où il a éliminé le héros local Miguel Oliveira dans la lutte pour la troisième place et a envoyé Jorge Martin en orbite.

Le bilan annuel du pilote d'usine Honda après 20 événements est effrayant. Márquez n'a marqué ses premiers points dans une course dominicale que le 20 août à Spielberg ! Après de nombreuses chutes et "no shows", il n'a récolté au total que 58 points au championnat du monde lors des épreuves de distance complète, mais 38 lors des sprints, bien que la victoire n'y rapporte que 12 points, 9 pour la deuxième place et 7 pour la troisième place.

Les managers Honda doivent être saisis d'horreur lorsqu'ils jettent un coup d'œil sur le classement général : Marc s'est retrouvé à la 14e place avec 96 points ; il a perdu pas moins de 371 points sur le champion du monde Pecco Bagnaia (467 points !).

Quel est le bilan de Marc Márquez après sa première saison de 19 courses de sprint (l'Australie a été annulée) ? Ont-ils été un succès ? Ou faut-il faire des changements ? Toujours est-il que le GP de Valence a fait salle comble pour la première fois samedi.

Márquez : "Les sprints sont bons pour le spectacle. Il semble que les courses de sprint soient plus attrayantes que la course principale du dimanche. Car à mon goût, les 'main races' sont trop longues. Au milieu de la course, il y a toujours des tours où il ne se passe rien. De ce point de vue, les sprints sont plus variés. Mais on en demande trop aux coureurs. L'année prochaine, 22 sprints sont prévus. C'est pourquoi certains pilotes ont suggéré que les sprints ne soient organisés que lors de la moitié des Grands Prix. Mais il semble bien que le concept actuel sera maintenu en 2024".