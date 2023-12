Marc Márquez: qual è il suo giudizio sullo sprint?

Dopo undici anni in gran parte gloriosi, Marc Márquez ha portato al Repsol Honda Team l'ultimo podio nella volata di Valencia di sabato, in occasione della sua esibizione d'addio a Valencia, prima di cadere pesantemente domenica dopo una collisione con il contendente al titolo Jorge Martin.

Marc Márquez ha almeno migliorato dal 16° al 14° posto nel Campionato Piloti nell'ultimo trimestre della stagione. Questo risultato deve comunque essere definito sotterraneo, perché il 59 volte vincitore della MotoGP ha iniziato la stagione in buona salute ed era fermamente convinto di poter finalmente lottare di nuovo per il titolo mondiale nel 2023. La sua volontà di rischiare si è sviluppata di conseguenza all'apertura della stagione a Portimão (24/25 marzo), dove ha liquidato l'eroe locale Miguel Oliveira nella lotta per il terzo posto e ha mandato in orbita Jorge Martin.

Dopo 20 eventi, il record dell'anno del pilota ufficiale Honda è spaventoso. Márquez ha ottenuto i suoi primi punti in una gara domenicale solo il 20 agosto a Spielberg! Dopo numerose cadute e "no show", ha ottenuto un totale di 58 punti in campionato nelle gare a distanza, ma 38 nelle gare sprint, anche se la vittoria in queste ultime gli vale solo 12 punti, 9 punti per il secondo posto e 7 per il terzo.

I dirigenti Honda devono essere inorriditi quando guardano la classifica generale: Marc è finito 14° con 96 punti; ha perso ben 371 punti rispetto al campione del mondo Pecco Bagnaia (467 punti!).

Come riassume Marc Márquez la sua prima stagione con 19 gare sprint (l'Australia è stata cancellata)? Sono state un successo? O è necessario apportare dei cambiamenti? Dopo tutto, il GP di Valencia di sabato scorso ha registrato il tutto esaurito per la prima volta.

Márquez: "Le gare sprint sono un bene per lo spettacolo. Sembra che le gare sprint siano più attraenti della gara principale della domenica. Secondo me, le gare principali sono troppo lunghe. A metà gara ci sono sempre dei giri in cui non succede nulla. Da questo punto di vista, le sprint sono più varie. Ma si chiede troppo ai corridori. L'anno prossimo sono previsti 22 sprint. Per questo motivo, alcuni piloti hanno suggerito che le volate si svolgano solo a metà dei Gran Premi. Ma sembra che il concetto attuale sarà mantenuto nel 2024".