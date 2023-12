Marc Márquez: Qual é o seu veredito sobre o sprint?

"Alguns pilotos só querem ter os sprints em metade dos Grandes Prémios no futuro", revelou Marc Márquez. E qual é o seu veredito pessoal sobre as corridas curtas?

Depois de onze anos gloriosos, Marc Márquez levou a equipa Repsol Honda ao último lugar do pódio no sprint em Valência, no sábado, na sua atuação de despedida em Valência, antes de se despistar fortemente no domingo após uma colisão com o candidato ao título Jorge Martin.

Marc Márquez, pelo menos, melhorou do 16º para o 14º lugar no Campeonato de Pilotos no último trimestre da época. Este resultado deve, no entanto, ser descrito como subterrâneo, porque o 59 vezes vencedor do MotoGP começou a temporada com boa saúde e estava firmemente convencido de que finalmente seria capaz de lutar pelo título mundial novamente em 2023. A sua vontade de correr riscos desenvolveu-se em conformidade na abertura da época em Portimão (24/25 de março), onde ultrapassou o herói local Miguel Oliveira na luta pelo terceiro lugar e colocou Jorge Martin em órbita.

Após 20 eventos, o registo do piloto da fábrica da Honda para o ano é terrível. Márquez só marcou os seus primeiros pontos numa corrida de domingo, a 20 de agosto, em Spielberg! Depois de numerosas quedas e "no shows", ele só marcou um total de 58 pontos no campeonato mundial nas provas de distância completa, mas 38 nos sprints, embora a vitória só dê 12 pontos, 9 pontos são atribuídos ao segundo lugar e 7 ao terceiro lugar.

Os responsáveis da Honda devem estar horrorizados quando olham para a classificação geral: Marc terminou em 14º lugar com 96 pontos; perdeu nada menos que 371 pontos para o campeão do mundo Pecco Bagnaia (467 pontos!).

Como é que Marc Márquez resume a sua primeira época com 19 corridas de sprint (a Austrália foi cancelada)? Foram um sucesso? Ou há que fazer alterações? Afinal, o GP de Valência, no sábado, teve pela primeira vez lotação esgotada.

Márquez: "Os sprints são bons para o espetáculo. Parece que as corridas de sprint são mais atractivas do que a corrida principal de domingo. Na minha opinião, as corridas principais são demasiado longas. A meio da corrida, há sempre voltas em que não acontece nada. Neste aspeto, os sprints são mais variados. Mas exige-se demasiado dos ciclistas. No próximo ano, estão previstos 22 sprints. É por isso que alguns pilotos sugeriram que os sprints deveriam ter lugar apenas em metade das corridas de Grande Prémio. Mas parece que o conceito atual vai manter-se em 2024".