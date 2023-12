Pedro Acosta: "Nadie me compara con nadie"

Pedro Acosta hizo su debut en MotoGP en el test de Valencia el pasado martes e inmediatamente pareció sentirse como en casa sobre la RC16 con los colores del GASGAS Factory Racing Tech3. 1.223 segundos por detrás del mejor tiempo del día establecido por Maverick Viñales (Aprilia) fue decente para un novato.

Debido a su rápido ascenso - Campeón Red Bull Rookies en 2020, ganador del título de Moto3 en su debut en el Campeonato del Mundo en 2021 y Campeón del Mundo de Moto2 en 2023 - el joven de 19 años es a menudo llamado el nuevo Marc Márquez por muchos observadores, a pesar de que el propio Acosta enfatiza repetidamente que simplemente quiere seguir su propio camino como el nuevo Pedro Acosta.

Preguntado por las enormes expectativas del público tras el test de Valencia, Acosta lo dejó claro: "Nadie en los boxes ni en la fábrica me compara con nadie. Estoy muy contento por ello. Cuando tienes expectativas, es bastante difícil... Pero tengo que decir que todos en el box y en Pierer Mobility AG me apoyan al 100%, sin pensar en los resultados. Eso ha sido muy importante".

Además, el debutante en MotoGP cuenta con un hombre experimentado a su lado, Paul Trevathan: "Mi jefe de equipo, Paul, ha estado conmigo desde que empezó el proyecto con Pol Espargaró. Me dijo: 'Si quieres cambiar algo, dímelo, estoy a tu disposición'. Y yo le contesté: 'No, estoy a tu disposición'. Estoy contento de estar en esta selección", afirma con una sonrisa.

Acosta pareció adaptarse con naturalidad a las exigencias de la MotoGP. Él mismo reveló con una sonrisa: "Vi algunos vídeos en Instagram durante la pausa para comer en el test y me dije: 'Esto no parece que sea yo de rojo'. Después de mucho tiempo en naranja, es extraño. Pero sigue quedando bien'. Me comparamos con Augusto y los otros pilotos de KTM. Es cierto que no es tan diferente. Al fin y al cabo es una moto de carreras, no una Moto2, que quizá sea una mezcla. La MotoGP es una moto de carreras. Pero la forma de abordar las curvas es muy similar a Moto2. Pero ha ido bien. Lo importante es que el equipo estaba realmente centrado en ayudarme y en tener una buena primera impresión de la moto".

No sólo los colores le son desconocidos. Como era de esperar, su antiguo y nuevo compañero de equipo Augusto Fernández no pudo ser persuadido para ceder el número de salida 37 al novato. Sin embargo, Acosta encontró una solución al dilema: "Vi una foto con el número 31 en Instagram y me di cuenta: '¡Se parece tanto al 37! Por eso ahora tenemos dos #37 en el box".

El español de 19 años se llevó un recuerdo especial de Valencia para el parón invernal: "Guardo una foto del salpicadero, los botones y las palancas, que miraré en invierno para simplemente no olvidarlo y no tener que empezar de cero otra vez en Malasia". En cuanto al aspecto físico, sabemos que tenemos que mejorar", añadió con respecto a la preparación para su temporada de debut en la categoría reina.

El cansancio no fue un problema durante el primer test de MotoGP. "Tampoco me dolía el brazo, ni el bíceps ni la espalda, fue un buen día. Pero todo el mundo dice que Valencia no es el circuito más exigente físicamente de la temporada. Si miras a los otros pilotos de MotoGP -aparte de Aleix- puedes ver que sus espaldas, brazos, cuellos y hombros están mucho más musculados que los míos. Y eso es porque lo necesitan para pilotar la moto. Creo que yo lo necesitaré igual para ser competitivo durante 22 Grandes Premios con 44 carreras. Va a ser un buen invierno, KTM y Red Bull también se están centrando bastante en estas cosas, y yo haré lo que ellos quieran".

Resultado del test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431