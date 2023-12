Pedro Acosta : "Personne ne me compare à qui que ce soit".

Lors du test de Valence mardi dernier, Pedro Acosta a fait ses débuts en MotoGP et a tout de suite semblé à l'aise sur la RC16 aux couleurs du GASGAS Factory Racing Tech3. Le retard de 1,223 sec sur le meilleur temps du jour de Maverick Viñales (Aprilia) était correct pour un rookie.

En raison de son ascension fulgurante - champion des rookies Red Bull en 2020, titré en Moto3 à ses débuts en championnat du monde en 2021 et champion du monde en Moto2 en 2023 - le jeune homme de 19 ans est volontiers décrit par de nombreux observateurs comme le nouveau Marc Márquez, même si Acosta lui-même ne cesse de répéter qu'il veut simplement suivre sa voie en tant que nouveau Pedro Acosta.

Interrogé sur les attentes énormes du public, Acosta a été clair après le test de Valence : "Dans le box et même à l'usine, personne ne me compare à qui que ce soit. J'en suis très heureux. Quand on a des attentes, c'est assez difficile... Mais je dois dire que tout le monde dans le box et chez Pierer Mobility AG me soutient à 100 pour cent, sans penser aux résultats. C'était assez important".

Pour cela, le débutant en MotoGP a un homme d'expérience à ses côtés, Paul Trevathan : "Mon chef d'équipe Paul est là depuis le début du projet avec Pol Espargaró. Il m'a dit : 'Si tu veux changer quelque chose, dis-le moi, je suis là pour toi'. Et je lui ai répondu : 'Non, je suis là pour vous'. Je suis heureux d'être dans cette équipe", a-t-il raconté en souriant.

Acosta a semblé s'adapter naturellement aux exigences de la moto MotoGP. Il a lui-même révélé avec un sourire : "Lors du test, j'ai regardé quelques vidéos sur Instagram pendant la pause déjeuner et je me suis dit : 'Ça ne me fait pas l'effet d'être moi, en rouge'. Après tout ce temps passé en orange, c'est étrange. Mais ça a quand même l'air bien. On m'a comparé à Augusto et aux autres pilotes KTM. C'est vrai que ce n'est pas si différent. En fin de compte, c'est une moto de course, pas une Moto2, qui est peut-être un mélange. La moto MotoGP est une machine de course. Mais la manière d'aborder les virages est très proche de celle de la Moto2. Mais c'était bien. L'important, c'est que l'équipe était vraiment focalisée sur le fait de m'aider et d'avoir une bonne première impression de la moto".

Il n'y a pas que les couleurs qui sont encore inhabituelles. Comme on pouvait s'y attendre, son ancien et nouveau coéquipier Augusto Fernández ne s'est pas laissé convaincre de céder le numéro 37 à la recrue. Mais Acosta a trouvé une solution à ce dilemme : "J'ai vu une photo avec le numéro 31 sur Instagram et j'ai constaté que cela ressemblait tellement au 37 ! C'est pourquoi nous avons maintenant deux #37 dans le box".

Pour la pause hivernale, le jeune Espagnol de 19 ans a emporté un souvenir particulier de Valence : "Je garde une image du tableau de bord, des boutons et des leviers, que je regarderai cet hiver, pour ne tout simplement pas l'oublier et ne pas avoir à repartir de zéro en Malaisie. En ce qui concerne l'aspect physique, nous savons que nous devons nous améliorer", a-t-il ajouté en vue de la suite de sa préparation pour sa première saison dans la catégorie reine.

La fatigue n'a pas été un problème lors du premier test MotoGP. "Je n'ai pas non plus eu de pompe au bras, ni de douleur au biceps ou au dos, c'était une bonne journée. Mais tout le monde dit aussi que Valence n'est pas le circuit le plus exigeant physiquement de la saison. Si tu regardes les autres pilotes MotoGP - à part Aleix - tu vois que leur dos, leurs bras, leur cou et même leurs épaules sont beaucoup plus musclés que les miens. Et c'est parce qu'ils en ont besoin pour piloter la moto. Je pense que j'en aurai tout autant besoin pour être compétitif pendant 22 Grands Prix avec 44 courses. Ce sera un hiver sympa, KTM et Red Bull mettent aussi assez fortement l'accent sur ces choses - et je ferai ce qu'ils veulent".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431