Pedro Acosta: "Nessuno mi paragona a nessun altro".

Il debuttante della MotoGP Pedro Acosta è felice di poter familiarizzare con la classe regina nel garage di GASGAS-Tech3 senza grandi aspettative. Come è noto, non vuole essere paragonato a Marc Márquez.

Pedro Acosta ha fatto il suo debutto in MotoGP nei test di Valencia martedì scorso ed è sembrato subito a suo agio sulla RC16 con i colori del GASGAS Factory Racing Tech3. Con un ritardo di 1,223 secondi dal miglior tempo della giornata fatto segnare da Maverick Viñales (Aprilia), ha ottenuto un buon risultato per un debuttante.

A causa della sua rapida ascesa - Campione Red Bull Rookies nel 2020, vincitore del titolo Moto3 al suo debutto nel Campionato del Mondo nel 2021 e Campione del Mondo Moto2 nel 2023 - il 19enne è spesso indicato come il nuovo Marc Márquez da molti osservatori, anche se lo stesso Acosta sottolinea più volte che vuole semplicemente andare per la sua strada come il nuovo Pedro Acosta.

Alla domanda sulle enormi aspettative del pubblico dopo i test di Valencia, Acosta ha chiarito: "Nessuno ai box o in fabbrica mi paragona a nessun altro. Sono molto contento di questo. Quando si hanno delle aspettative, è piuttosto difficile... Ma devo dire che tutti ai box e alla Pierer Mobility AG mi sostengono al 100%, senza pensare ai risultati. Questo è stato molto importante".

Inoltre, il debuttante della MotoGP ha al suo fianco un uomo di grande esperienza, Paul Trevathan: "Il mio capo equipaggio Paul è stato con me fin dall'inizio del progetto con Pol Espargaró. Mi ha detto: 'Se vuoi cambiare qualcosa, dimmelo, sono qui per te'. E io ho risposto: "No, sono qui per te". Sono felice di essere in questa squadra", ha detto sorridendo.

Acosta sembra essersi adattato naturalmente alle esigenze della MotoGP. Lui stesso ha rivelato con un sorriso: "Ho visto alcuni video su Instagram durante la pausa pranzo del test e mi sono detto: 'Non mi sembra di essere io in rosso'. Dopo tanto tempo in arancione, è strano. Ma è comunque bello. Mi abbiamo confrontato con Augusto e gli altri piloti KTM. È vero che non è molto diversa. In fin dei conti è una moto da corsa, non una Moto2, che forse è un mix. La MotoGP è una moto da corsa. Ma il modo di affrontare le curve è molto simile a quello della Moto2. Ma è andata bene. L'importante è che la squadra si sia concentrata sull'aiutarmi e sull'ottenere una buona prima impressione della moto".

Non sono solo i colori a essere ancora sconosciuti. Come previsto, il suo vecchio e nuovo compagno di squadra Augusto Fernández non si è lasciato convincere a cedere il numero di partenza 37 al debuttante. Tuttavia, Acosta ha trovato una soluzione al dilemma: "Ho visto una foto con il numero 31 su Instagram e ho capito: 'È così simile al 37! Ecco perché ora abbiamo due #37 nel box".

Il 19enne spagnolo ha portato con sé un souvenir speciale da Valencia per la pausa invernale: "Sto conservando una foto del cruscotto, dei pulsanti e delle leve, che guarderò in inverno per non dimenticarmene e non dover ricominciare da zero in Malesia. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, sappiamo che dobbiamo migliorare", ha aggiunto riguardo all'ulteriore preparazione per la sua stagione di debutto nella classe regina.

La stanchezza non è stata un problema durante il primo test della MotoGP. "Inoltre, non ho avuto problemi di braccia, né dolori ai bicipiti o alla schiena, è stata una buona giornata. Ma tutti dicono che Valencia non è la pista più impegnativa della stagione dal punto di vista fisico. Se si osservano gli altri piloti della MotoGP - a parte Aleix - si può notare che la loro schiena, le braccia, il collo e le spalle sono molto più muscolosi dei miei. E questo perché ne hanno bisogno per guidare la moto. Penso che ne avrò bisogno anche io per essere competitivo in 22 Gran Premi e 44 gare. Sarà un bell'inverno, anche KTM e Red Bull si stanno concentrando molto su questi aspetti e io farò quello che vogliono".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431