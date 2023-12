Pedro Acosta: "Ninguém me compara com ninguém"

O estreante no MotoGP, Pedro Acosta, está feliz por poder familiarizar-se com a categoria rainha na garagem da GASGAS-Tech3, sem grande pressão de expectativas. Como é sabido, ele não quer ser comparado com Marc Márquez.

Pedro Acosta fez a sua estreia no MotoGP no teste de Valência na passada terça-feira e pareceu sentir-se imediatamente em casa com a RC16 com as cores da GASGAS Factory Racing Tech3. 1,223 segundos atrás do melhor tempo do dia estabelecido por Maverick Viñales (Aprilia) foi decente para um estreante.

Devido à sua rápida ascensão - Red Bull Rookies Champion em 2020, vencedor do título de Moto3 na sua estreia no Campeonato do Mundo em 2021 e Campeão do Mundo de Moto2 em 2023 - o jovem de 19 anos é muitas vezes referido como o novo Marc Márquez por muitos observadores, embora o próprio Acosta enfatize repetidamente que quer simplesmente seguir o seu próprio caminho como o novo Pedro Acosta.

Quando questionado sobre as enormes expectativas do público após o teste de Valência, Acosta deixou claro: "Ninguém nas boxes ou na fábrica me compara com ninguém. Estou muito contente com isso. Quando se tem expectativas, é muito difícil... Mas tenho de dizer que toda a gente nas boxes e na Pierer Mobility AG me apoia a 100 por cento, sem pensar nos resultados. Isso foi muito importante".

Além disso, o estreante de MotoGP tem um homem experiente ao seu lado, Paul Trevathan: "O meu chefe de equipa, Paul, está comigo desde o início do projeto com Pol Espargaró. Ele disse-me: 'Se quiseres mudar alguma coisa, diz-me, estou aqui para ti'. E eu respondi: "Não, estou aqui para ti". Estou feliz por fazer parte deste grupo", disse ele com um sorriso.

Acosta parece ter-se adaptado naturalmente às exigências da moto de MotoGP. Ele mesmo revelou com um sorriso: "Vi alguns vídeos no Instagram durante a pausa para o almoço no teste e disse a mim mesmo: 'Não parece que sou eu de vermelho. Depois de muito tempo em laranja, é estranho. Mas ainda assim parece bom. Comparámos-me com o Augusto e com os outros pilotos da KTM. É verdade que não é assim tão diferente. No fim de contas, é uma moto de corrida, não uma moto de Moto2, que talvez seja uma mistura. A moto de MotoGP é uma moto de corrida. Mas a forma como se aborda as curvas é muito semelhante à da Moto2. Mas foi bom. O importante é que a equipa estava realmente concentrada em ajudar-me e em obter uma boa primeira impressão da moto."

Não são apenas as cores que ainda não lhe são familiares. Como esperado, o seu antigo e novo companheiro de equipa, Augusto Fernández, não conseguiu convencer o estreante a entregar-lhe o número 37. No entanto, Acosta encontrou uma solução para o dilema: "Vi uma foto com o número 31 no Instagram e percebi: 'É tão parecido com o 37! É por isso que agora temos dois números 37 no camarote."

O espanhol de 19 anos levou uma recordação especial de Valência para as férias de inverno: "Tenho uma fotografia do painel de instrumentos, dos botões e das alavancas, que vou ver no inverno para não me esquecer e não ter de começar do zero na Malásia. No que diz respeito ao aspeto físico, sabemos que temos de melhorar", acrescentou a propósito da preparação para a sua época de estreia na categoria rainha.

O cansaço não foi um problema durante o primeiro teste de MotoGP. "Também não tive dores no braço, no bíceps ou nas costas, foi um bom dia. Mas toda a gente diz que Valência não é a pista mais exigente fisicamente da época. Se olharmos para os outros pilotos de MotoGP - para além do Aleix - podemos ver que as suas costas, braços, pescoços e ombros são muito mais musculados do que os meus. E isso é porque eles precisam disso para conduzir a mota. Penso que também vou precisar disso para ser competitivo em 22 Grandes Prémios com 44 corridas. Vai ser um bom inverno, a KTM e a Red Bull também se estão a concentrar bastante nestas coisas - e eu vou fazer o que eles querem."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431